Работники торговых центров потребовали разрешить им работать по выходным

В Кишиневе прошла акция протеста сотрудников магазинов против новых ограчений, введенных в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Несколько десятков работников торговых центров протестовали в среду у здания правительства. Манифестанты требовали разрешить им работать по выходным — работа торговых центров была ограничена будними днями по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Мы хотим работать!".

Акция протеста продолжалась около часа. По ее завершении протестующие подписали петицию к властям Молдовы с просьбой удовлетворить их требования.

В Молдове было продлено до 15 апреля чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, которая считает, что эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной.

Комиссия ввела дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения вируса Sars-Cov-2. Одна из них касается деятельности торговых центров в стране, которая остановлена ​​по выходным, начиная с 17 февраля 2021 года. С этого же дня ограничена деятельность коммерческих рынков, которые будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам, кроме сельскохозяйственных рынков.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевалось.

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