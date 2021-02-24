Румыния предоставит Молдове 20 тысяч доз вакцины как первый транш помощи

Майя Санду заявила, что решение о доставке в Молдову первой партии обещанной Клаусом Йоханнисом помощи уже подписано румынским правительством.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Румыния предоставит Республике Молдова первый транш помощи — 20 тысяч доз вакцины из обещанных Клаусом Йоханнисом 200 тысяч доз.

Постановление было утверждено накануне румынским правительством, сообщила президент Молдовы Майя Санду.

"Этих доз вакцины будет достаточно для иммунизации всего медицинского персонала", — заявила Санду. Она поблагодарила президента, премьер-министра Румынии и румынский народ за предоставленную помощь.

Во время визита в Кишинев в декабре 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал, что Молдове будут выделены 200 тысяч доз вакцины из собственных запасов Румынии. Однако поставка вакцины до сих пор не произошла. В начале февраля Майя Санду заявила на пресс-конференции, что "в случае с вакциной это должно быть решение ЕС и это должно быть соглашение с производителем. Румыния не может пожертвовать вакцину, которую она имеет, без дополнительного согласия производителя".

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Кроме того, ожидается доставка в Молдову вакцины от COVAX. В Кишиневе в феврале прошли учения по доставке вакцины из аэропорта к местам хранения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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