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Вакцинация в Румынии

Румыния предоставит Молдове 20 тысяч доз вакцины как первый транш помощи

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (193)
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Sputnik Молдова
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Майя Санду заявила, что решение о доставке в Молдову первой партии обещанной Клаусом Йоханнисом помощи уже подписано румынским правительством.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Румыния предоставит Республике Молдова первый транш помощи — 20 тысяч доз вакцины из обещанных Клаусом Йоханнисом 200 тысяч доз.

Постановление было утверждено накануне румынским правительством, сообщила президент Молдовы Майя Санду.

И. о. премьера Аурелиу Чокой, представитель ООН в республике Саймон Спрингетт и глава представительства ВОЗ Молдове Игорь Поканевич
© Photo : Miroslav Rotari / Guvernul Republicii Moldova
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"Этих доз вакцины будет достаточно для иммунизации всего медицинского персонала", — заявила Санду. Она поблагодарила президента, премьер-министра Румынии и румынский народ за предоставленную помощь.

Во время визита в Кишинев в декабре 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал, что Молдове будут выделены 200 тысяч доз вакцины из собственных запасов Румынии. Однако поставка вакцины до сих пор не произошла. В начале февраля Майя Санду заявила на пресс-конференции, что "в случае с вакциной это должно быть решение ЕС и это должно быть соглашение с производителем. Румыния не может пожертвовать вакцину, которую она имеет, без дополнительного согласия производителя".

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Кроме того, ожидается доставка в Молдову вакцины от COVAX. В Кишиневе в феврале прошли учения по доставке вакцины из аэропорта к местам хранения.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года. 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (193)

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Теги:
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