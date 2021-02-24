Дата в нумерологии: что ждать от цифр в 2021 году

Нумеролог Алла Андон рассказала, какие тайны скрывает цифра дня - 24, а также что готовит 2021 год с точки зрения науки о числах.

Каждое число имеет собственное значение и свою собственную вибрацию, которая тонко влияет на личность и жизнь каждого человека. Такого мнения придерживается нумеролог и психолог Алла Андон.

По ее словам, с точки зрения науки о числа цифра 24 чрезвычайно удачна и означает мир, любовь и гармонию.

Однако обо всем по порядку. Нумеролог отметила, что сила этого числа связана с цифрами 2 и 4, у каждого из которых разное наполнение. В частности, 2 - это женская энергия.

"Число 2 означает ось симметрии, точку равновесия, состояние покоя, добра, мира. А 4 – самая стабильная цифра в нумерологии и означает уверенность в завтрашнем дне. Если сложить 2 и 4, то получится 6 – число любви и гармонии", – объяснила Андон в комментарии Sputnik Молдова.

Ранее специалист раскрыла некоторые секреты 2021 года, в котором, по ее словам, преобладает цифра 5. Прогнозы эксперта таковы, что в этом году "по всем фронтам" ожидаются серьезные изменения.

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"В 2021 году нам придется адаптироваться к новым правилам. Мы будем искать ответы на вопросы: кто я, куда я иду и чего действительно хочу от жизни?"- рассказала Алла Андон.

Нумеролог отметила, что 2021-й будет намного лучше своего предшественника, в том числе с точки зрения здоровья, даже если последствия пандемии будут ощущаться еще долго.

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