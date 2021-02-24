Штрафы за несоблюдение мер профилактики COVID-19: сколько человек наказано

Правоохранители и другие контролирующие инстанции представили статистику "провинностей" за истекшие семь дней.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. За прошедшую неделю зарегистрировано несколько сотен случаев несоблюдения мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями. Об этом сообщил госсекретарь МВД Сергей Головач на брифинге в среду.

По его словам, исходя из проверок, проведенных сотрудниками Генерального инспектората полиции МВД, выявлено довольно много нарушений. "Довольно большая часть населения соблюдает ограничения и рекомендации, а часть различными способами пытаются обойти их; а некоторые, что очень беспокоит, открыто игнорируют", – сказал Головач.

Он уточнил, что всего зарегистрировано 687 нарушений, часть из которых имеет отношение к ответственным за организацию противоэпидемиологических мер в торговых точках и административных организациях.

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"Однако свыше 80% всех этих нарушений касается простых граждан – посетителей торговых точек, учреждений или получают определенные услуги, для которых также установлены определенные требования", – добавил госсекретарь.

Что касается торговых точек, то из 174 нарушений 147 касаются посетителей. "Люди сознательно не носят маски, учитывая, что и требования Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, и рекомендации международных организаций предусматривают обязательное ношение масок в закрытых пространствах", – отметил чиновник.

Он обратил внимание на то, что на рынках также обязательно нужно находиться в защитной маске. "Из 115 в 84 случаях посетители сознательно не носят маску и не соблюдают социальную дистанцию", – добавил госсекретарь.

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Представитель МВД отметил, что некоторые предприниматели и граждане продолжают пытаться организовывать различными методами развлекательную деятельность, которая запрещена или приостановлена комиссией.

"По итогам 28 проверок, большая часть из которых проведена после обращений граждан на номер Единой службы спасения 112, установлено, что в четырех заведениях проводилась запрещенная решением Комиссии деятельность, – дискотеки и так далее. Администраторы этих заведений оштрафованы согласно Кодексу о правонарушениях", – уточнил Головач.

При этом, по его словам, в 19 случаях санкционированы работники этих клубов, так как наряду с участием в запрещенной деятельности они не соблюдали элементарные меры защиты – ношение масок. Кроме того, в поле зрения попали 13 посетителей, открыто не соблюдавших защитные меры.

По поводу ситуации в парках и других местах, где граждане отдыхают после рабочего дня или в выходные, то, как отметил госсекретарь, из 233 зарегистрированных нарушений в 198 эпизодах в местах, где положено находиться в масках, люди проигнорировали это требование.

"Это показывает, что некоторые граждане не отдают отчет опасности этого вируса и в тоже время безответственно относятся к своему здоровью и окружающим", – подчеркнул Головач.

По его словам, внушительная часть перевозчиков выстраивают свою деятельность так, чтобы все меры соблюдались. "Порядка 70% нарушений в этом смысле совершены гражданами, которые сознательно не носят маски", – добавил госсекретарь.

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Нарушение и наказание

Согласно Кодексу о правонарушениях, за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а также мер общественного здоровья, установленных компетентными органами, предусмотрен штраф для физических лиц в размере 2000 - 5000 леев, а для юридических лиц – от 10 000 до 35 000 леев.

Однако в случае повторного совершения того же правонарушения в течение одного года штраф для граждан составляет от 15 000 до 25 000 леев, а для юридических лиц - от 50 000 до 75 000 леев.

За умышленное предоставление фальсифицированных или неполных данных или отказ от предоставления необходимой для заполнения эпидемиологических карт информации грозит штраф в пределах 2500 – 7500 леев.

Ситуация в рядах сотрудников МВД

Госсекретарь сообщил, что за неделю вирус подтвердился у 86 сотрудников МВД, выздоровел 81 работник.

"Активных случаев 183. Двое сотрудников находятся в тяжелом состоянии, у 36 человек состояние средней степени тяжести, а 145 проходят лечение на дому под наблюдением врачей", – добавил представитель МВД.

Ситуация на границах

Как отметил Головач, исходя из данных Генерального инспектората пограничной полиции, на этой неделе наблюдается снижение числа пересечений государственной границы.

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"С 17 по 24 февраля контрольно-пропускные пункты пересекли 87 570 человек в сравнении со 113 тысячами на предыдущей неделе", – сказал чиновник.

Спад наблюдаетсяпри пересечении как наземных КПП, так и при переходе границы через Международный аэропорт Кишинева. "Исходя из того, что довольно многие страны изменили списки государств с повышенным эпидемиологическим риском, Молдова попала в списки стран "красной зоны". Призываем граждан, которые планируют поездки за границу, внимательно следить за требованиями, которые действуют в странах, куда они собираются", – пояснил Головач.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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