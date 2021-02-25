Право на права приднестровских водителей: Украина ставит запреты

Украина собирается закрыть границу для авто с приднестровскими номерами. Это подтвердил МИД Молдовы после встречи и.о. премьера РМ Аурелиу Чокоя с послом соседней страны Марком Шевченко. Об особенностях своего заграндвижения Sputnik рассказали приднестровские водители.

ТИРАСПОЛЬ, 25 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Добровольный обмен "родных" номеров на нейтральные открывал все дороги приднестровским водителям. "Новые номера - знак свободы передвижения" – посчитали приднестровские путешественники. Семья Матяш еще в 2018 году поставила на свой "бумер" "нейтралочку". Вскоре за их европейскими приключениями следила вся десятитысячная аудитория подписчиков в инстаграм.

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"Это было наше единственное далекое путешествие на этих нейтральных номерах. Венгры нас не пустили. Сказали, что недостаточно документов для въезда. Хотя наш МИД подтвердил, что все было ОК. Пришли к тому, что это было самоуправство на уровне таможенной смены. Их вроде отругали, но в Германию мы так и не смогли попасть, вернулись домой. Обидно. Хотя до нас выпускали ребят, и после нас тоже. Пока не до путешествий, а там посмотрим. Может решимся еще на трип", - вспоминает обладатель нейтральных номеров Сергей Матяш.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Нейтральные номера

Сергей Матяш – один из первых обладателей нейтральных номерных знаков. Таких, как он, в Приднестровье немного. В автомобильном "нейтралитете" 4 процента приднестровских автомобилистов - статистика за 2 года.

Приднестровцы с нейтральными номерами столкнулись почти три года назад. Протокольное решение "Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении" вступило в силу в апреле 2018 года. Документ подписали политические представители от Приднестровья и Молдовы Виталий Игнатьев и Кристина Лесник в присутствии представителей посредников и наблюдателей в формате "5+2".

CC BY 4.0 / МИД непризнанной ПМР Политические представители Молдовы и Приднестровья, Кристина Лесник и Виталий Игнатьев, подписывают Соглашение о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении, Бендер, 24 апреля 2018 года.

Тираспольчанин Сергей Иванов рассказывает свою историю, в которой нейтральных номеров нет. Водитель со стажем говорит, что мало знаки поменять. Пограничникам еще и "международно признанные", то есть, молдавские водительские удостоверения подавай. Рокировку делать не хочется – по работе машины меняет часто, да и за техосмотр заново платить! Говорит, кому как, но для его семьи номерной "нейтралитет" - глухой номер.

"У меня, например, жена родилась в Белоруссии. У нее российское гражданство. Вот какой ей смысл ставить нейтральные номера с наклейкой "MD", если она никогда не сделает себе MD-водительское удостоверение? Она не имеет право на молдавское гражданство вообще. А тут если еще и в Украину выехать не сможет…", - уточняет автовладелец из Тирасполя.

Говоря о новых правилах въезда в соседнюю страну, он добавляет: "Этим слухом приднестровская земля полнится последние 3 года. Уже столько пугали, что у нас никто не воспринимает подобные сюрпризы".

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Автомобилисты Тирасполя

Есть права, но нет права на передвижение. С таким авто-каламбуром две недели назад столкнулась Тамара Лаврова. Автоледи живет в Тирасполе. В соседнюю Одессу "мотается" часто – к сыну и внучке. Доступное передвижение для нее практически вопрос семейный. Информацию о новых правилах на украинской границе женщина сразу же подкорректировала: "Да нет, не с 1 сентября, а с 1 марта! Нам это сказали в последний раз, когда мы в Карпаты ездили две недели назад".

Обстоятельный диалог на украинской таможне возник из-за приднестровских номеров. Уже тогда пограничники сопредельного государства спешили исполнять несуществующий закон.

"Пошли уже слухи какие-то. Наш знакомый, который был на приднестровских номерах, потребовал показать ему закон, официальное подтверждение какое-то. На каких основаниях не впускать. Тогда пограничники сказали, чтобы мы проезжали, но предупредили, что только до 1 марта разрешают нам. А сейчас уже говорят, до сентября. Но были ведь люди, которые послушались и вернулись", - возмущается автоледи из Тирасполя. И добавляет: "Надо всегда быть в курсе и знать официальные правила".

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Модельный ряд

Приднестровский МИД прокомментировал новости о сентябрьских планах Украины. Запрет на передвижение машин с приднестровскими номерами и признание только нейтральных знаков обсуждался и раньше. Но взвешенный подход международных участников переговорного процесса, в том числе и Украины, остановил такие намерения.

"В условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому гражданину Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение подобных ограничительных мер не имеет оснований, противоречит принципам переговорного процесса и чревато нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка ста тысяч граждан Украины", - подчеркивают в Приднестровском МИД.

Министерство иностранных дел уверяет, что Приднестровья продолжит взаимодействие с участниками переговорного процесса для недопущения ухудшения ситуации.

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