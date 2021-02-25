Эксперт: почему примэрии в Молдове неэффективны

Правительство намерено сократить количество примэрий. Власти считают, что это позволит привлечь инвестиции, развить инфраструктуру и остановить эмиграцию.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Административно-территориальная реформа необходима, так как примэрии больше не эффективны. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik Молдова представитель Конгресса местных властей в Молдове (CALM) Александр Морков.

По его словам, деятельность примэрий не приносит результата из-за того, что государство годами не выполняло свои обязательства перед местными органами власти. Речь, среди прочего, о налоговой и финансовой децентрализации, укреплении потенциала местных экономик, создании реальных механизмов для предоставления услуг.

"К примеру, если коснуться сбора налогов, то речь идет о сборе налога на недвижимость и земельного налога. Как может местный публичный орган быть самостоятельным, если затраты на администрирование одного налога фактически превышают сам налог? Это была функция государства - по регистрации и оценке недвижимости, местные публичные власти не виноваты", – считает Морков.

Пока разработано лишь исследование трех сценариев административно-территориальной реформы. Территориально-административная реорганизация в Молдове означает чрезвычайно сложное изменение, которое может занять несколько лет.

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