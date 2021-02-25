09:54 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Calea ferata Chisinau

Окницкие железнодорожники снова выйдут на протест

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
610
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33260164.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33770128/oknitskie-zheleznodorozhniki-snova-vyydut-na-protest.html

В телеграмме руководству ЖДМ коллектив сообщает, что администрация предприятия перестала отчислять выплаты в фонд соцстрахования и профсоюзные взносы.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Работники Окницкого железнодорожного узла в пятницу, 26 февраля, проведут новую акцию протеста и требуют приезда директора предприятия Адриана Ончану. Об этом они уведомили руководство ЖДМ, их телеграмма опубликована в одной из групп железнодорожников в Facebook.

Авторы требуют от директора ЖДМ отчета о принятых за прошедшую неделю мерах.

Последний раз окницкие железнодорожники протестовали в понедельник, 22 февраля. Они требовали погашения долгов по зарплате.

Железнодорожные рельсы, фото из архива.
© CC0 / Fotoworkshop4You / relsi
Глава профкома окницкого узла ЖДМ: Люди от отчаяния готовы на любые меры

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ионицэ: чтобы ЖДМ стала доходной, нужны несколько шагов
В парламенте создали комиссию по расследованию ситуации в ЖДМ
Железнодорожники Окницы пригрозили перекрыть движение поездов
Слусарь: нельзя закрывать глаза на катастрофическую ситуацию с ЖДМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
Видео: Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться