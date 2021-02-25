Окницкие железнодорожники снова выйдут на протест

В телеграмме руководству ЖДМ коллектив сообщает, что администрация предприятия перестала отчислять выплаты в фонд соцстрахования и профсоюзные взносы.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Работники Окницкого железнодорожного узла в пятницу, 26 февраля, проведут новую акцию протеста и требуют приезда директора предприятия Адриана Ончану. Об этом они уведомили руководство ЖДМ, их телеграмма опубликована в одной из групп железнодорожников в Facebook.

Авторы требуют от директора ЖДМ отчета о принятых за прошедшую неделю мерах.

Последний раз окницкие железнодорожники протестовали в понедельник, 22 февраля. Они требовали погашения долгов по зарплате.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova