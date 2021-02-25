Водолазы вторые сутки ищут тело 12-летней девочки, утонувшей в Днестре

Предполагается, что ребенок погиб 23 февраля, провалившись на тонком льду реки в районе новоаненского села.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Водолазы продолжают поиски 12-летней девочки, предположительно утонувшей в Днестре у села Спея Новоаненского района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

"В течение двух дней сотрудники ГИЧС упорно трудились, чтобы найти тело девочки, но безрезультатно. Поисковые работы проводились в акватории Днестра, работы ведут водолазы Поисково-спасательного управления №1 из Кишинева", – говорится в сообщении источника.

Из-за неблагоприятных климатических условий спасателям приходится прилагать значительные усилия для выполнения миссии, рассказывают в пресс-службе ГИЧС.

Подводные работы проводились на глубине до 12 метров на площади 150 тысяч квадратных метров.

По информации спасателей, 12-летняя девочка утонула 23 февраля, провалившись на тонком льду реки Днестр в районе села Спея. Обстоятельства происшествия расследуются правоохранительными органами.

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