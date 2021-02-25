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Виктор Гайчук.

Министр обороны Молдовы наградил крестом "За заслуги" военного-изобретателя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33771159/ministr-oborony-nagradil-krestom-za-zaslugi-voennogo-izobretatelya.html

Глава ведомства запустил новый медиапроект о Национальной армии Молдовы. Он будет называться "С министром обороны об...".

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Военный Национальной армии Молдовы Михаил Патрынжел получил от главы Минобороны Виктора Гайчука крест "За заслуги" второй степени за изготовление самодельного внедорожника. Патрынжел стал первым участником спецпроекта Гайчука "С министром обороны об...".

Как сообщили в ведомстве, об истории военного в министерстве узнали случайно.

"Что выделяло офицера? Идея создания уникального автомобиля, который он назвал в честь двух своих дочерей – Buggy BIOX. В настоящее время он работает над новым проектом", – говорится в сообщении министерства.

Министр обороны решил лично познакомиться с военным и за его изобретение наградил его крестом "За заслуги" II степени.

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