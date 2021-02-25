11:55 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Рельсы

Унгенские железнодорожники выдвинули руководству ЖДМ ультиматум

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
1420
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33771411/ungenskie-zheleznodorozhniki-vydvinuli-rukovodstvu-zhdm-ultimatum.html

Коллектив грозит полностью прекратить обслуживание путей и поездов, если в ближайшее время предприятие не выплатит долги по зарплате.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Работники Унгенского железнодорожного узла заявили, что прекратят работу всего железнодорожного узла если задолженность по зарплате не будет выплачена до 10 марта.

Коллективное письмо с ультиматумом было направлено директору Железной дороги Адриану Ончану, его подписали около 30 человек. Документ опубликован в соцсетях

Сегодня же работники Окницкого железнодорожного узла объявили о том, что 26 февраля проведут новую акцию протеста и требуют приезда директора предприятия Адриана Ончану. 

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Железнодорожники Окницы пригрозили перекрыть движение поездов
В Окнице – забастовка железнодорожников, они вышли на рельсы
"Мы голодаем, а вы над нами издеваетесь": в Окнице работники разругались с главой ЖДМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
Видео: Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться