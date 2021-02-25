Унгенские железнодорожники выдвинули руководству ЖДМ ультиматум

Коллектив грозит полностью прекратить обслуживание путей и поездов, если в ближайшее время предприятие не выплатит долги по зарплате.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Работники Унгенского железнодорожного узла заявили, что прекратят работу всего железнодорожного узла если задолженность по зарплате не будет выплачена до 10 марта.

Коллективное письмо с ультиматумом было направлено директору Железной дороги Адриану Ончану, его подписали около 30 человек. Документ опубликован в соцсетях

Сегодня же работники Окницкого железнодорожного узла объявили о том, что 26 февраля проведут новую акцию протеста и требуют приезда директора предприятия Адриана Ончану.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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