Параду к 9 мая быть: в Приднестровье обсудили проведение весенних праздников

Традиционный фестиваль "Мэрцишор" и майский военный парад, посвященный Дню Победы, в Тирасполе состоятся. Ответственным ведомствам поручено подготовить мероприятия с учетом эпидемиологической обстановки.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. На заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса обсуждались вопросы подготовки региона к вакцинации и проведения предстоящих весенних праздников.

По словам главы МВД Приднестровья Руслана Мовы, основное хранилище для вакцины будет организовано на базе Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, оборудованного специальной морозильной камерой, охлаждающей до минус 25 градусов.

"Первыми прививку сделают медикам. Поступила 5041 заявка от работников сферы здравоохранения, желающих провакцинироваться от COVID-19. В ближайшие дни пройдут обучающие семинары о порядке проведения вакцинации. Участие в лекционных занятиях примут представители ВОЗ", – говорится в сообщении по итогам заседания.

Говорили на совещании и о предстоящих весенних праздниках.

"Традиционный фестиваль "Мэрцишор" состоится. Главам госадминистраций и профильным службам поручено разработать план мероприятий с учетом карантинных особенностей ситуации. Разрешено проводить концерты и встречи – как на открытых площадках, так и в помещениях, но с жестким контролем соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности", – отмечается в сообщении.

Приднестровье проведет и майский военный парад, посвященный Дню Победы.

"Силовым структурам поручено готовить личный состав и технику. Относительно шествия Бессмертного полка и организации 9 мая полевых кухонь окончательное решение будет принято ближе к праздничной дате – в зависимости от обстановки", – сообщает пресс-служба главы региона.

В существующих реалиях лидер региона Вадим Красносельский считает целесообразным отказаться от этих массовых мероприятий.

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