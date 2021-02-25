Литва передаст Молдове партию вакцины от коронавируса

Официальный Вильнюс приняли решение передать нашей республике иммунопрепараты от COVID-19. Что это будет за вакцина и какое ее количество поступит в Молдову, не сообщается.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Литва передаст Молдове партию вакцины против коронавируса. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом, который находится с рабочим визитом в Кишиневе.

По словам Чокоя, предоставленная Литвой вакцина позволит нашей стране пополнить запас препаратов, применяемых против COVID-19.

"Я подтверждаю, мы договорились о том, что Республика Молдова получит партию вакцины, которую Литва передаст нашей стране в ближайшем будущем", – заверил Чокой.

Ландсбергис добавил, что власти его страны сделают все возможное, чтобы обеспечить скорейшую вакцинацию населения Молдовы.

"Прежде всего мы обсудили ситуацию с пандемией в Молдове. Литва подписала письмо с просьбой о предоставлении помощи Республике Молдова. Литва сделает все от нее зависящее, чтобы как можно скорее обеспечить вакцинацию населения Молдовы", – сказал гость.

Ранее стало известно, что Румыния предоставит Республике Молдова первый транш помощи — 20 тысяч доз вакцины из обещанных Клаусом Йоханнисом 200 тысяч.

Постановление было утверждено накануне румынским правительством, сообщила президент Молдовы Майя Санду.

Во время визита в Кишинев в декабре 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал, что Молдове будут выделены 200 тысяч доз вакцины из собственных запасов Румынии. Однако поставка вакцины до сих пор не произошла. В начале февраля Майя Санду заявила на пресс-конференции, что "в случае с вакциной это должно быть решение ЕС и это должно быть соглашение с производителем. Румыния не может пожертвовать вакцину, которую она имеет, без дополнительного согласия производителя".

Кроме того, ожидается доставка в Молдову вакцины от COVAX. В Кишиневе в феврале прошли учения по доставке вакцины из аэропорта к местам хранения.

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