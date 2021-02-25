После масштабных обысков в Криковской тюрьме задержан ее начальник

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. В результате обысков, которые прошли в среду в пенитенциаре №15 в Крикова, был задержан на 72 часа начальник этого исправительного учреждения, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Беспрецедентные по масштабу обыски в тюрьме, где содержатся более 500 осужденных, были проведены прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам, а также Национальным инспекторатом расследований при помощи отрядов спецназа Pantera и Fulger.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного против замглавы Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергея Демченко. На прошлой неделе он был взят под стражу по подозрению в злоупотреблении властью в интересах преступной организации.

В списке изъятого у заключенных — более 100 самодельных ножей, которые переданы на экспертизу. Были найдены также 30 мобильных телефонов, около 40 сим-карт, а также около ста носителей электронной информации. Кроме того, правоохранители обнаружили документы, содержащие записи о банковских счетах, картах с пин-кодами и списки должников.

Кроме того, во время обысков были выявлены сотни литров самодельного алкоголя, десятки шприцев и пакетов предположительно с наркотическими веществами, приспособления для употребления наркотиков.

В результате принятых до обысков мер решено перевести в другие места заключения 13 осужденных с "высоким" иерархическим статусом в преступном мире.

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