Пандемии вопреки: гагаузских спортсменов наградили за выдающиеся успехи

Несмотря на сложный год и отмену из-за коронавируса ряда соревнований, спортсмены из Гагаузии добились впечатляющих результатов. Лучших из них наградили сегодня власти региона.

КОМРАТ, 25 фев – Sputnik, Максим Топал. Награждение лучших спортсменов по итогам года – традиционное мероприятие в автономии. В этом году оно прошло в обновленном здании Дома культуры села Кирсово. На торжество собрались спортсмены, занимающиеся вольной борьбой, самбо, боксом, тхэквондо, футболом, баскетболом, волейболом, тяжелой атлетикой, теннисом, шахматами и шашками.

По данным Главного управления молодежи и спорта Гагаузии, в минувшем году спортсмены завоевали 100 медалей, из которых 21 золотая, 30 серебряных и 49 бронзовых. На чемпионатах мира гагаузские спортсмены были удостоены 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовых медалей. С чемпионатов Европы спортсмены из автономии привезли по одной золотой и бронзовой медали.

"Физическая культура и массовый спорт развиваются, несмотря на пандемию коронавируса. В Гагаузии ремонтируются имеющиеся спортивные объекты, развивается спортивная инфраструктура", – отметил начальник Главного управления молодежи и спорта Гагаузии Сергей Стояногло.

Глава автономии Ирина Влах в своем выступлении подчеркнула, что, несмотря на многие ограничения прошлого года, спортсмены автономии с достоинством представили Гагаузию на международных площадках.

"В 2021 году в Гагаузии появится больше возможностей для профессионального развития. Мы готовимся к открытию современного спортивного комплекса, который даст возможность проводить в автономии международные соревнования", – отметила башкан.

Поздравил гагаузских спортсменов и заместитель государственного секретаря по делам молодежи и спорта Республики Молдова Ливиу Миронов.

"Хочу поблагодарить спортсменов и тренеров за их нелегкий труд", – отметил представитель Министерства образования, культуры и исследования Молдовы.

Он также вручил двум спортсменам из Гагаузии – Василию Кирякову и Александру Неду – удостоверения о присвоении звания мастеров спорта по самбо.

Директор регионального спортивного лицея Комрат Харлампий Хор уверен, что "если бы не пандемия, количество медалей у спортсменов было бы в два раза больше". Тем не менее, год выдался неплохим.

По итогам мероприятия, за высокие результаты лучшие спортсмены Гагаузии и их тренеры получили почетные дипломы и денежные премии.

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