В этом году Андрею Герману исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с неизлечимым недугом, сообщили в Минздраве.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Скончался экс-министр здравоохранения Молдовы Андрей Герман. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Андрей Герман родился 4 октября 1941 года в селе Думены Рышканского района. Он окончил Государственный институт медицины и фармакологии в Кишиневе. В период 1972-1975 годов работал в качестве врача-ординатора, заместителем главврача Дерматовенерологического диспансера. С 1975 по 1979-й занимал пост замглавы управления по кадрам в Минздраве. В период 1979-1986 и 1991-2001 был главврачом Дерматовенерологического диспансера. С 1986 по 1991 год занимал пост руководителя главного управления по кадрам, образовательным учреждениям, социальному развитию и внешним связям при Минздраве.

Герман был министром здравоохранения в период с 19 апреля 2001-го по 19 апреля 2005 года. В качестве главы Минздрава он внес вклад в продвижение реформ в медицинской системе, внедрив обязательное медицинское страхование.

"Благодаря этой реформе удалось оживить систему здравоохранения", – отметили в Минздраве.

По данным Минздрав, Андрей Герман скончался от продолжительной неизлечимой болезни.

Министерство здравоохранения выразило соболезнования родным и близким экс-главы ведомства.

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