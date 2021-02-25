Мэрия Кишинева объявила новый тендер на закупку 100 автобусов

Это уже вторая попытка купить транспортные средства для города — результаты прошлого тендера были отменены после заявлений о нарушении процедуры.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Примэрия столицы объявила повторный тендер на закупку 100 новых автобусов для города.

Объявление о конкурсе размещено на платформе achizitii.md и будет опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Аукцион продлится 35 дней, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Это вторая попытка муниципалитета запустить международный тендер на закупку автобусов. Результаты первого, проведенного в 2020 году, были отменены.

"Напомню, что ситуация в области общественного здравоохранения остается критической, основным источником инфекции остается общественный транспорт", — написал в социальных сетях Чебан.

Новые автобусы должны иметь 12 метров в длину, быть оборудованы системой видеонаблюдения, а также системой кондиционирования воздуха. Экологический класс новых агрегатов должен быть не ниже "Евро-5".

Согласно требованиям, сформулированным городской администрацией, автобусы должны быть доставлены в Кишинев в течение шести месяцев с момента подписания контракта на закупку.

На партию из 100 новых автобусов в муниципальном бюджете предусмотрено 270 миллионов леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova