Мэрия Кишинева объявила новый тендер на закупку 100 автобусов

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Примэрия столицы объявила повторный тендер на закупку 100 новых автобусов для города.
Объявление о конкурсе размещено на платформе achizitii.md и будет опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Аукцион продлится 35 дней, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Это вторая попытка муниципалитета запустить международный тендер на закупку автобусов. Результаты первого, проведенного в 2020 году, были отменены.
"Напомню, что ситуация в области общественного здравоохранения остается критической, основным источником инфекции остается общественный транспорт", — написал в социальных сетях Чебан.
Новые автобусы должны иметь 12 метров в длину, быть оборудованы системой видеонаблюдения, а также системой кондиционирования воздуха. Экологический класс новых агрегатов должен быть не ниже "Евро-5".
Согласно требованиям, сформулированным городской администрацией, автобусы должны быть доставлены в Кишинев в течение шести месяцев с момента подписания контракта на закупку.
На партию из 100 новых автобусов в муниципальном бюджете предусмотрено 270 миллионов леев.
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