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Автобус, иллюстративное фото

Мэрия Кишинева объявила новый тендер на закупку 100 автобусов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (199)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33775184/meriya-kishineva-obyavila-novyj-tender-na-zakupku-100-avtobusov.html

Это уже вторая попытка купить транспортные средства для города — результаты прошлого тендера были отменены после заявлений о нарушении процедуры.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Примэрия столицы объявила повторный тендер на закупку 100 новых автобусов для города.

Объявление о конкурсе размещено на платформе achizitii.md и будет опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Аукцион продлится 35 дней, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Новые автобусы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэрия столицы ждет разрешения на закупку ста автобусов

Это вторая попытка муниципалитета запустить международный тендер на закупку автобусов. Результаты первого, проведенного в 2020 году, были отменены.

"Напомню, что ситуация в области общественного здравоохранения остается критической, основным источником инфекции остается общественный транспорт", — написал в социальных сетях Чебан.

Новые автобусы должны иметь 12 метров в длину, быть оборудованы системой видеонаблюдения, а также системой кондиционирования воздуха. Экологический класс новых агрегатов должен быть не ниже "Евро-5".

Согласно требованиям, сформулированным городской администрацией, автобусы должны быть доставлены в Кишинев в течение шести месяцев с момента подписания контракта на закупку.

На партию из 100 новых автобусов в муниципальном бюджете предусмотрено 270 миллионов леев.

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Тема:
События Кишинева (199)

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Теги:
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