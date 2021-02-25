Выплатили или нет задолженности по зарплатам железнодорожникам из Окницы

Сотрудники Окницкого узла в начале текущей недели провели акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате, которую они не получают с ноября. На пятницу запланирована новая акция протеста.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Окницкие железнодорожники вновь намерены выйти на протест. Акция недовольства запланирована на полдень 26 февраля. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил председатель профсоюзного комитета Окницкого железнодорожного узла Дмитрий Фисюк.

Люди выходят на протест, потому что уже на протяжении нескольких месяцев, начиная с ноября, не получают зарплату.

Ранее, 22 января, сотрудники Окницкого узла провели акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате. Железнодорожники объявили о забастовке. Глава госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) Андриан Ончану тогда в телефонном разговоре заявил, что попросил протестующих вернуться к работе, и пообещал, что деньги будут частично выплачены до конца текущей недели.

С тех пор, по словам Фисюка, долги по заработной плате выплачены лишь одному железнодорожному отделению Окницы и то только за ноябрь.

Сотрудники Окницкого железнодорожного узла вместе с профсоюзами и рабочими других железнодорожных станций предупредили, что готовятся к масштабному протесту в Кишиневе, если им не выплатят задолженности по зарплате.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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