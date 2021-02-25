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Медработник

Свежие данные: в Молдове подтвердилось 1736 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (203)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33776263/Svezhie-dannye-v-Moldove-podtverdilos-1736-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране подбирается к 182 тысячам.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1736 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в четверг.

Медработник. Архивное фото
© Sputnik / Денис Абрамов
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Выявлено восемь эпизодов "импорта" инфекции – три из Украины, два из Румынии и по одному из Польши, Италии и Ирландии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 181 886.

За минувшие 24 часа проведено 4560 тестов, при этом повторно — 306.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 63 медработников: 18 врачей, 32 медсестер и 13 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 287 пациентов (в том числе 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 425 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 164 321.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Зафиксировано еще 25 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3871.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (203)

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