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Врачи

Все места заняты - дополнительные койки развернули в ковид-центрах Гагаузии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (202)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33776505/Vse-mesta-zanyaty-dopolnitelnye-koyki-razvernuli-v-kovid-tsentrakh-gagauzii.html

В автономии ухудшается ситуация в специализированных отделениях по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

КОМРАТ, 25 фев - Sputnik, Максим Топал. Из-за большого потока пациентов ковид-центры Гагаузии оказались переполнены. Врачам пришлось разворачивать дополнительные койко-места, заявила на заседании Исполнительного комитета (правительства) Гагаузии начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Дулева.

Сейчас в стационарных ковид-отделениях районных больниц Комрата и Чадыр-Лунги находятся 125 пациентов. Из них у 111 подтвержден диагноз COVID-19.

В Комратской больнице находится 71 пациент. В том числе 16 – в тяжелом состоянии, один пациент – в крайне тяжелом состоянии. В Чадыр-Лунгскую больницу, по данным на утро 25 февраля, были доставлены 54 пациента. Из них 12 человек в тяжелом состоянии, одна пациентка в четверг скончалась.

Главы райбольниц Гагаузии и начальник Главного управления здравоохранения рассказывают о ситуации с ковид в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
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В Главном управлении здравоохранения Гагаузии констатировали, что за последние две недели в Гагаузии не только растет число заболевших коронавирусом, но и усугубляется их состояние на момент поступления в больницы. Это привело к тому, что "в стационарах, к сожалению, все места заняты", однако в Гагаузии "удается госпитализировать всех пациентов с тяжелыми заболеваниями".

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"В обоих стационарах (больниц Комрата и Чадыр-Лунги) мы развернули койки интенсивной терапии, куда переводим более тяжелых больных. Там за ними ведется более тщательный уход. Если будет необходимость, мы развернем и дополнительные койки в других стационарах. Но это и не самая лучшая мера, ведь соматические больные тоже нуждаются в госпитализации", - сказала Светлана Дулева.

По данным специалистов, Комратский и Чадыр-Лунгский районы сейчас находятся в "красной зоне". В Вулканештах же сохраняется "благоприятная" ковид-ситуация.

С начала пандемии кумулятивная заболеваемость на 100 тысяч населения наиболее высока в Вулканештском районе (4186 человек). Следом идет Комратский район (3960 человек) и Чадыр-Лунгский район (3094 человека).

Специалисты призывают жителей Молдовы соблюдать меры профилактики заболевания коронавирусом – тщательно мыть руки водой с мылом, обрабатывать руки и поверхности антисептиками, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (202)

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