Россия готова содействовать продвижению диалога Кишинева и Тирасполя - МИД РФ

В российской столице прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял в четверг спецпредставителя по приднестровскому урегулированию, действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что во встрече приняли участие также посол Швеции в Москве Малена Мард и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Подробно обсуждены ситуация, сложившаяся в процессе приднестровского урегулирования в 2020 году, перспективы продвижения тактики "малых шагов" во взаимодействии между Кишиневом и Тирасполем", - сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, собеседники "сошлись во мнении относительно необходимости ритмичной и последовательной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")".

Внешнеполитическое ведомство России также подчеркивает готовность этой страны как гаранта и посредника в переговорном процессе "содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем".

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