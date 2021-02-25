Россия готова содействовать продвижению диалога Кишинева и Тирасполя - МИД РФ

Отмечается, что во встрече приняли участие также посол Швеции в Москве Малена Мард и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
"Подробно обсуждены ситуация, сложившаяся в процессе приднестровского урегулирования в 2020 году, перспективы продвижения тактики "малых шагов" во взаимодействии между Кишиневом и Тирасполем", - сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, собеседники "сошлись во мнении относительно необходимости ритмичной и последовательной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")".
Внешнеполитическое ведомство России также подчеркивает готовность этой страны как гаранта и посредника в переговорном процессе "содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем".
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