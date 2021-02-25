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Школьник на дистанционном обучении

Могут ли школьников Молдовы вновь отправить на удаленку

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (204)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33778663/mogut-li-shkolnikov-moldovy-vnov-otpravit-na-udalenke.html

Вопрос ребром – неужели снова дома: переведут ли молдавских школьников на дистанционный формат обучения и кто конкретно принимает такое решение - читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Молдавские школьники могут вновь вернуться к учебе исключительно в онлайн-режиме. Некоторым родителям сообщили, что их дети с пятницы уже не будут ходить в школу. Об этом заявила глава ассоциации "Солидарные родители" Юлия Назария.

Ученики начальных классов
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Она рассказала, что с 26 февраля начнется постепенный переход на дистанционное обучение. Однако, по ее словам, учреждение, в котором учится ее ребенок, еще не предоставило такой информации.

Как уточнил в комментарии Sputnik Молдова глава управления доуниверситетского образования Минобразования республики Валентин Круду, подобные решения о переводе образовательных учреждений на дистанционное обучение принимается на уровне Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Пока мы работаем по тому плану и тем моделям, которые выбирали школы. Когда будут другие указания, когда будет заседание Национальной комиссии, тогда мы все узнаем, какие будут дальнейшие предложения", – отметил Круду.

По его словам, образовательное заведение выбирает ту модель, которая обеспечивает внедрение школьного курикулума, потому что существуют определенные ограничения, изданные эпидемиологами, и требования Минздрава.

Школы закрыли на карантин.
© Sputnik / Павел Лисицын
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"К примеру, социальная дистанция в один метр. Если число учеников в классе не позволяет, чтобы они обучались в одну смену, значит они обучаются в две. Есть модель – один день обучения в школе, следующий – дистанционно. Всего моделей семь. Что касается перехода классов или школ на дистанционное обучение или в карантин, то эта прерогатива, согласно последнему положению Национальной комиссии №46 от 20 февраля, передана местным комиссиям. Исходя из кода эпидемиологической опасности они могут принимать решения по поводу онлайн-обучения, но они обязаны это решение координировать с Национальной комиссией", – уточнил Круду.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (204)

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