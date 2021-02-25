У одного из молдавских депутатов могут конфисковать имущество

По данным некоторых СМИ, речь идет о депутате от фракции Демократической партии Молдовы Дмитрии Дьякове и его жене.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальный орган по неподкупности (ANI) проверил имущество одного из депутатов парламента Молдовы и его жены. Под контроль попали декларации о доходах за период 2014-2019 годов.

В структуре отметили, что депутат получил право высказать свою точку зрения в рамках процедуры контроля, но он обосновал законность лишь части своей собственности.

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"Национальный орган по неподкупности передаст дело в суд для процедуры конфискации этого законно не обоснованного имущества. Если документ, изданный ANI, останется окончательным, то депутат рискует утратить государственную должность или публичную должность, включая мандат парламентария, сроком на три года", – уточнили в Национальном органе неподкупности.

По данным некоторых СМИ, речь идет о депутате-демократе Дмитрии Дьякове.

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