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Госчиновник, архивное фото

У одного из молдавских депутатов могут конфисковать имущество

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33778897/U-odnogo-iz-moldavskikh-deputatov-mogut-konfiskovat-imuschestvo.html

По данным некоторых СМИ, речь идет о депутате от фракции Демократической партии Молдовы Дмитрии Дьякове и его жене.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальный орган по неподкупности (ANI) проверил имущество одного из депутатов парламента Молдовы и его жены. Под контроль попали декларации о доходах за период 2014-2019 годов.

"В ходе проверок и полученных документов инспектор по неподкупности обнаружил существенную разницу в размере свыше 600 тысяч леев между приобретенным имуществом и доходами депутата и его жены", – сказано в сообщении ANI.
Агентство по неподкупности
© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Прокурора, замначальника полиции и двух мэров проверили на неподкупность

В структуре отметили, что депутат получил право высказать свою точку зрения в рамках процедуры контроля, но он обосновал законность лишь части своей собственности.

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"Национальный орган по неподкупности передаст дело в суд для процедуры конфискации этого законно не обоснованного имущества. Если документ, изданный ANI, останется окончательным, то депутат рискует утратить государственную должность или публичную должность, включая мандат парламентария, сроком на три года", – уточнили в Национальном органе неподкупности.

По данным некоторых СМИ, речь идет о депутате-демократе Дмитрии Дьякове.

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