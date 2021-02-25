22:20 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Ограничения в связи с пандемией коронавируса, тематическое фото

Новые ограничения из-за COVID-19 в Молдове: когда станут известны детали

Anatolie Kiriak Photograph (Kavv
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (206)
24510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33779528/novyye-ogranicheniya-covid-19-v-moldove-kogda-stanut-izvestny-detali.html

В молдавском Минздраве заявили, что эпидемиологическая обстановка в контексте пандемии коронавируса в республике неблагоприятна.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором будут приняты новые меры в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава Молдовы.

Школьник на дистанционном обучении
© Sputnik / Владимир Трефилов
Могут ли школьников Молдовы вновь отправить на удаленку

Как пояснили в структуре, в контексте неблагоприятной эпидемиологической обстановки госсекретарь, исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык "созвала заседание при участии специалистов-эпидемиологов Национального агентства общественного здоровья, чтобы обсудить и предложить Национальной комиссии общественного здоровья ограничительные меры для снижения случаев инфицирования COVID-19".

"Завтра Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья предстоит собраться на заседание для утверждения новых мер в сфере общественного здоровья", – отметили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Лаборатория
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Можно ли обнаружить новый штамм коронавируса в Молдове - ответ врача
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

В Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения>>>

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (206)

По теме

Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
В Латвии украли пушку с памятника советским воинам
Видео: Увезли в ковше - в Латвии украли пушку
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться