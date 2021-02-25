Новые ограничения из-за COVID-19 в Молдове: когда станут известны детали

В молдавском Минздраве заявили, что эпидемиологическая обстановка в контексте пандемии коронавируса в республике неблагоприятна.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором будут приняты новые меры в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава Молдовы.

Как пояснили в структуре, в контексте неблагоприятной эпидемиологической обстановки госсекретарь, исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык "созвала заседание при участии специалистов-эпидемиологов Национального агентства общественного здоровья, чтобы обсудить и предложить Национальной комиссии общественного здоровья ограничительные меры для снижения случаев инфицирования COVID-19".

"Завтра Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья предстоит собраться на заседание для утверждения новых мер в сфере общественного здоровья", – отметили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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