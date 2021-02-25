Скандал с сотрудниками администрации тюрем Молдовы набирает обороты

Задержанный заместитель руководителя администрации пенитенциаров страны на данный момент проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по расследованию особых дел потребует досудебного заключения под стражу заместителя руководителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которого задержали 15 февраля на 72 часа.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что проведены обыски по месту его жительства, в автомобиле и служебном кабинете.

"Уголовное расследование идет полным ходом. Для установления всех обстоятельств предстоит прости довольно большой объем следственных действий с привлечением и при поддержке других государственных структур – Службы информации и безопасности, Национального инспектората расследований Генинспектората полиции МВД Молдовы", – отметили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, задержанный на данный момент проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

"На следующем этапе прокуроры предъявят ему обвинение и направят в суд ходатайство о его предварительном заключении", – добавили в Генеральной прокуратуре.

Согласно местному законодательству, виновному в подобных деяниях грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность до 15 лет.

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