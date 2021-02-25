23:56 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Исправительное учреждение

Скандал с сотрудниками администрации тюрем Молдовы набирает обороты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33779901/Skandal-s-sotrudnikami-administratsii-tyurem-Moldovy-nabiraet-oboroty.html

Задержанный заместитель руководителя администрации пенитенциаров страны на данный момент проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по расследованию особых дел потребует досудебного заключения под стражу заместителя руководителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которого задержали 15 февраля на 72 часа.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что проведены обыски по месту его жительства, в автомобиле и служебном кабинете.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
После масштабных обысков в Криковской тюрьме задержан ее начальник

"Уголовное расследование идет полным ходом. Для установления всех обстоятельств предстоит прости довольно большой объем следственных действий с привлечением и при поддержке других государственных структур – Службы информации и безопасности, Национального инспектората расследований Генинспектората полиции МВД Молдовы", – отметили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, задержанный на данный момент проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

"На следующем этапе прокуроры предъявят ему обвинение и направят в суд ходатайство о его предварительном заключении", – добавили в Генеральной прокуратуре.

Согласно местному законодательству, виновному в подобных деяниях грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность до 15 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В рамках резонансного уголовного дела обыски проходят в Криковской тюрьме


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
В Латвии украли пушку с памятника советским воинам
Видео: Увезли в ковше - в Латвии украли пушку
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться