Фото: Весне навстречу: в Молдове зацвели подснежники

Нежные и робкие предвестники весны были замечены в Рышканском районе - теперь уже нет сомнений, что скоро Молдова снова расцветет.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Весенние гонцы - подснежники - распустились на севере Молдовы, в Рышканах. Накануне Государственная гидрометеослужба предупредила: на смену отрицательным температурам в республике придет очень теплая погода, ожидается до +15 градусов днем.

© Sputnik / Salagor Cezar Когда тепла так для цветения мало, когда снега не полностью сошли, пробив заснеженное покрывало, подснежники неярко зацвели (Е. Серова)

Не упустили возможность открыться весеннему солнышку и эти красавцы-цветы. Только посмотрите, какие они нежные! Способные растопить самое холодное сердце.

К сожалению, подснежники внесены в Красную книгу Республики Молдова - как растения, которым грозит вымирание.

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