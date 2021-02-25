Фото: Весне навстречу: в Молдове зацвели подснежники

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Весенние гонцы - подснежники - распустились на севере Молдовы, в Рышканах. Накануне Государственная гидрометеослужба предупредила: на смену отрицательным температурам в республике придет очень теплая погода, ожидается до +15 градусов днем.
Не упустили возможность открыться весеннему солнышку и эти красавцы-цветы. Только посмотрите, какие они нежные! Способные растопить самое холодное сердце.
К сожалению, подснежники внесены в Красную книгу Республики Молдова - как растения, которым грозит вымирание.
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