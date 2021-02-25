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Подснежники в Молдове

Фото: Весне навстречу: в Молдове зацвели подснежники

© Sputnik / Salagor Cezar
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/19/33775631.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210225/33779930/Foto-vesne-navstrechu-v-moldove-zatsveli-podsnezhniki.html

Нежные и робкие предвестники весны были замечены в Рышканском районе - теперь уже нет сомнений, что скоро Молдова снова расцветет.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Весенние гонцы - подснежники - распустились на севере Молдовы, в Рышканах. Накануне Государственная гидрометеослужба предупредила: на смену отрицательным температурам в республике придет очень теплая погода, ожидается до +15 градусов днем. 

Au înflorit ghioceii în orașul Râșcani
© Sputnik / Salagor Cezar
Когда тепла так для цветения мало, когда снега не полностью сошли, пробив заснеженное покрывало, подснежники неярко зацвели (Е. Серова)

Не упустили возможность открыться весеннему солнышку и эти красавцы-цветы. Только посмотрите, какие они нежные! Способные растопить самое холодное сердце. 

К сожалению, подснежники внесены в Красную книгу Республики Молдова - как растения, которым грозит вымирание.

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