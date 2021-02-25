Санду заявила, могут ли в Молдове использовать российскую вакцину от COVID-19

Глава государства прокомментировала возможность использования в республике вакцины от коронавируса российского производства, а также поставку препаратов от других производителей.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду считает, что в стране может быть использована российская вакцина от COVID-19 после того, когда препарат одобрит Всемирная организация здравоохранения.

"Все вакцины, которые пройдут проверку Всемирной организации здравоохранения, могут быть использованы. Мы ждем, что скажет ВОЗ, потому что не думаю, что у нас есть возможности, чтобы определять такие вопросы. Есть Европейское агентство, есть ВОЗ, которые уточняют (такие моменты – ред.). Для нас важно здоровье граждан, важно знать, какие последствия. Но важно, чтобы у нас был доступ вакцинам, как можно скорее", – сказала Санду.

Она рассчитывает, что максимум в течение 10 дней страна получит от Румынии партию вакцины AstraZenecа объемом в 20 тысяч доз.

По ее словам, Молдова и Румыния вели трехсторонние переговоры с производителями вакцин Pfizer и Moderna, чтобы они стали доступны для молдавских граждан. Однако производители отказались поставлять их продукцию в республику.

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

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