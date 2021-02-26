Лидер ПСРМ: советники Санду пытаются помешать регистрации "Спутник V"

Российский препарат поможет ускорить начало массовой вакцинации, а это, в свою очередь, снизит заболеваемость и откроет границы России для граждан Молдовы, заявил глава Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Администрация президента Молдовы пытается воспрепятствовать регистрации в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога.

"Президент пытается оказывать давление на Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, чтобы вакцина "Спутник V” против COVID-19 не была зарегистрирована в Молдове", — сказал Додон. По его словам, факты давления на специалистов были отмечены со стороны одного из президентских советников в администрации Санду.

Лидер ПСРМ призвал оставить структуры здравоохранения в покое и не заниматься политикой в ущерб здоровью населения. Додон высказался за широкий доступ ко всем вакцинам против коронавируса, которые могут быть предоставлены жителям Молдовы, и призвал отказаться от возведения искусственных препятствий в этой области в угоду политической конъюнктуре.

"У людей должен быть выбор, каким препаратом вакцинироваться", — сказал лидер ПСРМ.

Додон подчеркнул, что регистрация "Спутник V" поможет провести массовую вакцинацию в условиях, когда на мировых рынках наблюдается дефицит подобных препаратов. Когда "Спутник V" будет зарегистрирован, Россия сможет предоставить Молдове в течение недели до 200 тысяч доз и продолжать поставки в дальнейшем. Со стороны РФ наблюдается полная открытость и готовность сотрудничать в этом вопросе, заявил лидер социалистов.

Регистрация российской вакцины также позволит сдвинуть с места вопрос об открытии границ РФ и других стран для граждан Молдовы, заметил Додон. Массовая вакцинация, в том числе одобренным во многих странах российским препаратом, позволит снизить число новых случаев COVID-19, а это, в свою очередь, выведет Молдову из списка стран "красной зоны" в других государствах.

"Если все будет хорошо, то границы России могут быть открыты уже в марте или апреле", — сказал лидер ПСРМ.

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Ранее сообщалось, что разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ведет переговоры с европейским лекарственным регулятором ЕМА для регистрации вакцины на рынке Евросоюза (получения регистрационного удостоверения).

Вопрос ускорения регистрации новых вакцин обсуждался на специальной видеоконференции глав государств и правительств Евросоюза. Европейские лидеры решили по итогам переговоров, что необходимо "срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин".

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