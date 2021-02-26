Железнодорожники вышли на митинг в Окнице — требуют выплатить зарплату

Люди готовы к решительным мерам — на митинге они заявили о готовности вновь перекрыть железнодорожные пути, если с ними не рассчитаются.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Рабочие железнодорожного узла Окницы вновь вышли на митинг. Люди требуют от руководства "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) погасить долги по заработной плате, которые накапливаются на предприятии с ноября.

В акции участвуют несколько десятков работников узла. Протестующие держат плакаты с надписями "Наши семьи голодают, выплатите зарплату!" и "Требуем немедленной выплаты долгов по заработной плате!"

Протестующие заявляют, что готовы к решительным мерам, в том числе к перекрытию железнодорожных путей и полной остановке движения поездов.

В проблемах предприятия железнодорожники обвиняют руководство. Один из выступающих заявил, что проблемы на "Железной дороге Молдовы" начались с 2010 года и с каждым годом ситуация ухудшалась. Руководителей люди обвиняют в закупке инструментов, агрегатов и оборудования по завышенным ценам, махинациях с имуществом ЖДМ, которые поставили предприятие на грань разорения.

"Есть много хороших профессионалов, которые могут поднять железную дорогу из ямы, — заявил один из манифестантов. — Но сначала надо разогнать из руководства воров и коррупционеров, которые грабят нас и заставляют наши семьи голодать".

Ранее, 22 февраля, сотрудники Окницкого узла провели аналогичную акцию с требованием погашения долгов по зарплате. Железнодорожники объявили о забастовке. Глава госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) Адриан Ончану в телефонном разговоре заявил, что попросил протестующих вернуться к работе, и пообещал, что деньги будут частично выплачены до конца текущей недели.

С тех пор, по словам профсоюзного лидера Дмитрия Фисюка, долги по заработной плате выплачены лишь одному железнодорожному отделению Окницы, и то только за ноябрь.

Сотрудники Окницкого железнодорожного узла вместе с профсоюзами и рабочими других железнодорожных станций предупредили, что готовятся к масштабному протесту в Кишиневе, если им не выплатят задолженности по зарплате.

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