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вакцина от AstraZeneca

Минздрав назвал дату, когда в РМ поступят первые 14 400 доз вакцины от COVID-19

© AFP 2020 / JENS SCHLUETER
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (215)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33789818/Minzdrav-nazval-datu-kogda-v-Moldovu-postupyat-pervye-14400-doz-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Первые несколько тысяч доз вакцины от коронавируса поступят в Молдову в ближайшие дни, об этом сообщили в Минздраве.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Молдавский Минздрав сообщил, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

"Сегодня Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты получило уведомление от платформы COVAX, согласно которому подтверждена поставка первой партии вакцин от COVID-19 для Молдовы. В период с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca (производитель - Южная Корея)", – заявили в Минздраве.

Вакцинация.
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Ранее ведомство Молдовы по здравоохранению проинформировало, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

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Коронавирус в феврале 2021 (215)


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