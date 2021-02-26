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Молдова обновила список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (215)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33790128/Moldova-obnovila-spisok-stran-po-priezde-iz-kotorykh-nado-ukhodit-na-karantin.html

В новый перечень, опубликованный Минздравом, вошли 26 государств, тогда как две недели ранее их насчитывалось 22.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В список стран "красной зоны" на этот раз вошли 26 государств. Ранее в этот перечень входило 22 страны.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (215)

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