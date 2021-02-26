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Примэрия Кишинев

Мэрия Кишинева провела очередной аукцион - куда пойдут деньги

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (201)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33790354/Meriya-chisinau-provela-ocherednoy-auktsion-kuda-poydut-dengi.html

Столичный градоначальник озвучил вырученные в ходе тендера на размещение городских киосков суммы и назвал самые востребованные в Кишиневе места.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Четвертый открытый аукцион на право размещения уличных торговых киосков в муниципии Кишинев прошел в городской мэрии в пятницу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил примар столицы Ион Чебан.

Он проинформировал, что в общей сложности из 20 предложенных лотов было принято 13 на сумму в 10,66 миллиона леев. "На эти деньги мы можем осуществлять изменения в столице", - отметил градоначальник.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Результаты аукциона: Кишинев получит миллионы леев

Он назвал и самые востребованные в столице места для размещения торговых киосков. Это улица Измаильская в центре города (торговое место здесь было продано за 2,45 миллиона леев при первоначальной цене в 350 тысяч леев). Другие две локации находятся на улице Г. Александреску и в парке "Валя Морилор" в секторе Буюканы: они были проданы за 1,93 и 1,45 миллиона леев соответственно.

"Как я ранее говорил, для правильного развития столицы нам необходима прозрачность, и те, кто сегодня участвовал в аукционе, могут быть уверены, что в течение 5 лет в этом месте не появится другого киоска и на экономических агентов не будет оказываться давление", - отметил Ион Чебан.

Первые два подобных аукциона в молдавской столице прошли в декабре 2020 года. Тогда было продано 28 торговых мест, бюджет столицы получил 51,8 миллиона леев. Третий тендер состоялся в январе нынешнего года, за 11 лотов мэрия выручила 28 миллионов леев. 
 

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Тема:
События Кишинева (201)

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