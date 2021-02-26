16:55 26 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Спутник-V

Додон: в Молдове официально зарегистрирована российская вакцина "Спутник V"

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (217)
22430
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/02/33467322.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33790632/Dodon-v-Moldove-ofitsialno-zaregistrirovana-rossiyskaya-vaktsina-Sputnik-V.html

Игорь Додон рассчитывает, что поставки российской вакцины "Спутник-V" в республику начнутся уже очень скоро.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что в республике официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". 

"Несколько минут назад в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро. Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", – написал Додон в своем Telegram-канале.

вакцина от AstraZeneca
© AFP 2020 / JENS SCHLUETER
Названа дата, когда в Молдову поступят первые 14 400 доз вакцины от COVID-19
Он выразил искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдове и ее населению.

"Кроме того, хотел бы вновь выразить глубокое уважение и признательность молдавским медикам, которые в тяжелейших условиях пандемии прилагают титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан", – заключил Додон.

В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы пока не прокомментировали эту новость. Пресс-секретарь ведомства сообщила, что ожидается пресс-релиз.

Ранее в Минздраве Молдовы проинформировали, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

В пятницу Минздрав заявил, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (217)

По теме

РФПИ: почему противники вакцины "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Видео: Протест оппозиции - тысячи людей в центре Тбилиси
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться