Додон: в Молдове официально зарегистрирована российская вакцина "Спутник V"

Игорь Додон рассчитывает, что поставки российской вакцины "Спутник-V" в республику начнутся уже очень скоро.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что в республике официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник-V".

"Несколько минут назад в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро. Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", – написал Додон в своем Telegram-канале.

Он выразил искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдове и ее населению.

"Кроме того, хотел бы вновь выразить глубокое уважение и признательность молдавским медикам, которые в тяжелейших условиях пандемии прилагают титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан", – заключил Додон.

В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы пока не прокомментировали эту новость. Пресс-секретарь ведомства сообщила, что ожидается пресс-релиз.

Ранее в Минздраве Молдовы проинформировали, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

В пятницу Минздрав заявил, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

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