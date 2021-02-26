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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Агентство по медикаментам подтвердило авторизацию в Молдове "Спутника V"

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33790996/Agentstvo-po-medikamentam-podtverdilo-avtorizatsiyu-v-Moldove-Sputnik-V.html

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы уточнило информацию по поводу авторизации российской вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердили, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Спутник-V
© Sputnik / Сергей Аверин
Додон: в Молдове официально зарегистрирована российская вакцина "Спутник V"

"Решено авторизовать на определенных условиях вакцины, используемые для предотвращения распространения SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год и запросом предоставления поставторизационных исследований по эффективности", – сказано в заявлении агентства.

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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"Отмечаем, что авторизация на определенных условиях вакцины создает возможности для начала процесса иммунизации населения", – отметили в агентстве.

Ранее в Минздраве Молдовы проинформировали, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

В пятницу Минздрав заявил, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (217)

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