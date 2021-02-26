Минздрав сообщил, сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки в Молдове

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1452 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в пятницу.

Выявлено 15 эпизодов "импорта" инфекции – четыре из Украины, по два из Румынии, Великобритании, Нидерландов, а также по одному из Чехии, Италии, Франции, России и Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 183 338.

За минувшие 24 часа проведено 4673 теста, при этом повторно — 396.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 57 медработников: 15 врачей, 26 медсестер и 16 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 306 пациентов (в том числе 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

В Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения>>>

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 567 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 164 888.

Зафиксировано еще 28 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3899.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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