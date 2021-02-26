Движение транспорта на одной из улиц в Кишиневе приостановят на месяц

Важная информация для водителей – движение транспорта по одной из столичных улиц будет ограничено в течение всего марта.

С 1 по 31 марта в Кишиневе приостановят дорожное движение в секторе Буюканы по улице И. Крянгэ на отрезке В. Белинского – Е. Коки, за исключением общественного транспорта, в направлении улицы Алба-Юлия. Об этом в пятницу сообщил примар столицы Ион Чебан.

По его словам, на первом этапе проведены работы по реабилитации улицы, а именно - по замене водопроводных сетей. Как уточнил градоначальник, к настоящему моменту не было необходимости в приостановке движения.

"С понедельника начнется второй этап, а именно прокладка канализационных сетей. Работы будут проводиться в три этапа, чтобы не парализовать движение по всей улице, транспорт перенаправят на другие улицы. После выполнения этих работ начнется третий этап – асфальтирование улицы", – отметил Чебан.

Он обратил внимание на то, что все подробности о движении транспорта в этой зоне можно найти на сайте примэрии – chisinau.md.

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