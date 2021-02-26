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Дорожный знак

Движение транспорта на одной из улиц в Кишиневе приостановят на месяц

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
События Кишинева (201)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33791569/Dvizhenie-transporta-na-odnoy-iz-ulits-v-Kishineve-priostanovyat-na-mesyats.html

Важная информация для водителей – движение транспорта по одной из столичных улиц будет ограничено в течение всего марта.

Ремонт дороги на улице Албишоара
© Sputnik / Mihai Caraus
Когда в Кишиневе реализуют программу ремонта дорог во дворах
КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. С 1 по 31 марта в Кишиневе приостановят дорожное движение в секторе Буюканы по улице И. Крянгэ на отрезке В. Белинского – Е. Коки, за исключением общественного транспорта, в направлении улицы Алба-Юлия. Об этом в пятницу сообщил примар столицы Ион Чебан.

По его словам, на первом этапе проведены работы по реабилитации улицы, а именно - по замене водопроводных сетей. Как уточнил градоначальник, к настоящему моменту не было необходимости в приостановке движения.

"С понедельника начнется второй этап, а именно прокладка канализационных сетей. Работы будут проводиться в три этапа, чтобы не парализовать движение по всей улице, транспорт перенаправят на другие улицы. После выполнения этих работ начнется третий этап – асфальтирование улицы", – отметил Чебан.

Он обратил внимание на то, что все подробности о движении транспорта в этой зоне можно найти на сайте примэрии –  chisinau.md.

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Тема:
События Кишинева (201)

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