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Майя Санду

Президент Молдовы рассказала, намерена ли она делать прививку от COVID-19

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (219)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33792433/Prezident-moldovy-rasskazala-namerena-li-ona-delat-privivku-ot-covid-19.html

Глава государства прокомментировала новости о поступлении в Молдову в ближайшие дни вакцины от коронавируса.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Агентство по медикаментам подтвердило авторизацию в Молдове "Спутника V"
КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду готова сделать прививку от COVID-19. Об этом она сообщила на брифинге в пятницу.

"Во-первых, рада, что разблокирован первый транш по платформе COVAX. Мы ждали давно. Вакцина должна была поступить в середине февраля... Во-вторых, рада сообщить, что сегодня из Бухареста выдвигается транспорт с 21 600 дозами вакцины для Молдовы. Это означает, что в ближайшие дни вакцина поступит в республику, и мы сможем начать процесс вакцинации", – сказала Санду.

По ее словам, поставка препарата из Румынии позволит вакцинировать в первую очередь медпрерсонал, который находится на передовой, и не только.

"Знаю, что у некоторых людей, не только у медиков, еще остались вопросы по поводу вакцинации. Для этих людей я готова сделать прививку, потому что верю в вакцину, которая утверждена Всемирной организацией здравоохранения", – отметила Санду.  

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило в пятницу, что "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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"Отмечаем, что авторизация на определенных условиях вакцины создает возможности для начала процесса иммунизации населения", – отметили в агентстве.

Ранее в Минздраве Молдовы проинформировали, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

Минздрав 26 февраля заявил, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca по платформе COVAX.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (219)

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