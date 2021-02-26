SputnikPro: мем, метафора, ассоциация – каким может быть цепляющий заголовок

Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало очередную лекцию в рамках просветительского проекта SputnikPro. Известный российский журналист Олег Дмитриев рассказал, как придумывать яркие, кликабельные и запоминающиеся заголовки.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. "Заг – друг, а не враг" – так озаглавил новую лекцию проекта SputnikPro ее лектор Олег Дмитриев – кандидат филологических наук, профессор департамента медиа НИУ "Высшая Школа Экономики", советник МИА "Россия сегодня".

Привлечь внимание

Главным объектом дискуссии стал заголовок – "лицо" журналистских текстов. Как часто говорят, "встречают по одежке…", так же происходит и в медиа: чтобы эффективно продавать материалы, нужно придумать яркий и запоминающий заголовок, уверен Дмитриев.

"Надо искать, что привлекает внимание и не путает читателя, не содержит оценочных прилагательных, а иначе нас могут упрекнуть в необъективности. Можно давать в заголовке цитату, что произошло, а можно давать рифмованные конструкции, похожие на мем", – считает Дмитриев.

Мозговой штурм через игру

В ходе лекции слушатели руководствовались основными правилами создания заголовка и в форме игры придумывали разные сочетания слов, способных вызвать интерес или различные ассоциации у читателя. Таким образом участники вебинара выявили основные виды заголовков в современных СМИ – они могут быть цитатами, вопросами, образами и другими.

Как отметил Дмитриев, один из удачных способов озаглавить текст – частичное или полное изменение идиом или устойчивых выражений или же игра слов: "У груза миновало: наблюдается оживление контейнерных перевозок". Подобный пример созвучен с известной фразой "угроза миновала".

Еще один прием – заменять слова в заголовке не только синонимами, а тем, с чем упомянутая личность или вещь ассоциируется. Так, по словам Дмитриева, слово "спутник" в современном мире может быть космическим аппаратом, СМИ или вакциной. Но наиболее частая ассоциация у людей – все связанное с космосом. А разные личности могут быть легендами или символами различных событий, а также социальных движений того или иного времени.

© Sputnik / Irina Leahova Олег Дмитриев

Также выигрышным ходом может стать использование в заголовке символов и так называемый top line: "Балалайкой по коронавирусу: музыкант записал кавер на песню Little big". В таком случае, уверен лектор, популярные в поисковике слова могут вывести статью в топ, а упоминание других символов заставит пользователей Интернета выбрать именно данную статью.

Интрига vs честность

"Постоянно все спорят, стоит ли говорить, что произошло на самом деле, или как-то интриговать? В первом случае мы сохраняем честность перед аудиторией, во втором – можем добиться локального успеха, но ненадолго. Нужно найти баланс и не забывать руководствоваться принципом "не навреди". Иногда интриги и образы неуместны ", – пояснил журналист.

Примерного такого же мнения Дмитриев придерживается и в вопросе касательно СЕО-индексации заголовков. Лектор уверен, что о правилах индексации в поисковиках никогда нельзя забывать, но если слишком заиграться подобными методами, то можно позабыть о литературной и просветительской составляющей написания статей.

Не заголовком единым

Здесь Дмитриев напомнил о важности лида и самого текста. Во-первых, текст всегда должен так или иначе совпадать с заголовком. Во-вторых, интересный и правильно составленный лид также залог успеха.

"Предназначение лида – заставить дочитать текст до конца. Он не должен быть длинным, но информативным и атмосферным. Лид обычно кратко пересказывает события, освещаемые в статье, или выносит наверх интересные детали", – подчеркнул журналист.

В заключении вебинара Дмитриев призвал участников не пренебрегать заголовками и всегда уделять им некоторое время. Наиболее подходящий вариант может прийти не сразу, а иногда необычные идеи для оглавления статьи можно придумать с несколькими коллегами.

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