Новые жесткие запреты в Молдове из-за COVID-19: что решили власти

Более суровые ограничения вводит в Молдове Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья из-за ситуации с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила установить особый режим работы на республиканском уровне с 1 по 15 марта 2021 года включительно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

"В то время, когда в странах Европейского региона в последние недели наблюдается снижение количества новых случаев до 50%, то в Молдове регистрируется значительный рост. Уже сейчас ежедневно регистрируется в среднем 20 смертей", – отметили в кабмине.

В связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила установить особый режим работы на республиканском уровне:

общеобразовательные учреждения, внешкольные заведения, профтехучилища и вузы, как государственные, так и частные, перейдут на онлайн-обучение. Школьные олимпиады больше не смогут проводиться с физическим присутствием учащихся;

запрещается деятельность театрально-концертных учреждений и домов культуры с присутствием зрителей;

общественный транспорт в Кишиневе не будет ходить по субботам и воскресеньям. Территориальная комиссия общественного здоровья столицы установит режим ограниченного движения общественного транспорта в пределах муниципия;

государственные и частные учреждения обеспечат особый режим работы, привлекая строго необходимый персонал. Для остальных будет организована работа удаленно;

с 5 марта лица, пересекающие границу Молдовы, при въезде обязаны предъявить результат отрицательного теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного за 72 часа до прибытия. Под исключение попадают: дети до пяти лет, водители автотранспортных средств, перевозящих грузы, а также транспортных средств для пассажирских перевозок, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/кораблей, а также обслуживающий персонал поездов, члены делегаций, приграничные работники, транзитные пассажиры, а также обладатели сертификата о вакцинации; те соотечественники, которые не сдадут тест, будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда они прибыли.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

"Одобрение ограничительных мер аргументировано ростом заболеваемости, повышением уровня инфицирования, увеличением количества территорий, отнесенных к "красному коду", ростом числа серьезных форм заболевания, увеличением количества летальных исходов, ростом числа бессимптомных форм, распространением вируса среди населения. Все это свидетельствует о тенденциях обострения эпидемического процесса заражения COVID-19 в Молдове", – пояснили в правительстве.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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