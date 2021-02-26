20:17 26 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Медработник

Новые жесткие запреты в Молдове из-за COVID-19: что решили власти

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (220)
91111
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32181924.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210226/33793304/novye-zhestkie-zaprety-v-moldove-iz-za-covid-19-chto-reshili-vlasti.html

Более суровые ограничения вводит в Молдове Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья из-за ситуации с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила установить особый режим работы на республиканском уровне с 1 по 15 марта 2021 года включительно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

"В то время, когда в странах Европейского региона в последние недели наблюдается снижение количества новых случаев до 50%, то в Молдове регистрируется значительный рост. Уже сейчас ежедневно регистрируется в среднем 20 смертей", – отметили в кабмине.

В связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила установить особый режим работы на республиканском уровне:

  • общеобразовательные учреждения, внешкольные заведения, профтехучилища и вузы, как государственные, так и частные, перейдут на онлайн-обучение. Школьные олимпиады больше не смогут проводиться с физическим присутствием учащихся;
  • запрещается деятельность театрально-концертных учреждений и домов культуры с присутствием зрителей;
  • общественный транспорт в Кишиневе не будет ходить по субботам и воскресеньям. Территориальная комиссия общественного здоровья столицы установит режим ограниченного движения общественного транспорта в пределах муниципия;
  • государственные и частные учреждения обеспечат особый режим работы, привлекая строго необходимый персонал. Для остальных будет организована  работа удаленно;
  • с 5 марта лица, пересекающие границу Молдовы, при въезде обязаны предъявить результат отрицательного теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного за 72 часа до прибытия. Под исключение попадают: дети до пяти лет, водители автотранспортных средств, перевозящих грузы, а также транспортных средств для пассажирских перевозок, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/кораблей, а также обслуживающий персонал поездов, члены делегаций, приграничные работники, транзитные пассажиры, а также обладатели сертификата о вакцинации; те соотечественники, которые не сдадут тест, будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда они прибыли.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Агентство по медикаментам подтвердило авторизацию в Молдове "Спутника V"
"Одобрение ограничительных мер аргументировано ростом заболеваемости, повышением уровня инфицирования, увеличением количества территорий, отнесенных к "красному коду", ростом числа серьезных форм заболевания, увеличением количества летальных исходов, ростом числа бессимптомных форм, распространением вируса среди населения. Все это свидетельствует о тенденциях обострения эпидемического процесса заражения COVID-19 в Молдове", – пояснили в правительстве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (220)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
Окницкие железнодорожники голодают и готовы к отчаянным мерам
Видео: Железнодорожники Окницы будут продолжать протесты, пока не получат зарплату
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться