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Какие преимущества для Молдовы таит административно-территориальная реформа

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
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Эксперт рассказал, как будут предоставляться государственные услуги после сокращения числа примэрий.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Административно-территориальная реформа принесет гражданам ряд преимуществ. Об этом заявил член рабочей группы по исследованию сценариев административно-территориальной реформы Юрие Чокан.

По его словам, в результате реализации этой реформы государственные учреждения смогут легко обмениваться данными. Таким образом, гражданину не нужно будет запрашивать справки в одних государственных учреждениях, чтобы предъявить их другим структурам.

"Все автоматизируется очень просто. Любое учреждение, которому нужна информация о гражданине, может получить доступ к ней на основе персонального кода. В 2021 году Агентство электронного управления запустило личный кабинет гражданина, что уже прогресс", – сказал Чокан.

Село в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как считает эксперт, такие инструменты как передача сертификатов из одного учреждения в другое, фактическое исключение ненужных контактов между государством и гражданином улучшат сотрудничество между ними.

Напомним, что рабочая группа предложила в Исследовании сценариев административно-территориальной реформы три варианта. Первый сценарий (умеренный) предусматривает сокращение количества примэрий на 74% – с 896 до 231. Второй вариант (промежуточный) предусматривает сокращение числа администраций на 83% – с 896 до 154, а третий (компактный) – ровно на 90% – предполагает, что во всей стране останется только 93 примэрии.

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Реформа, предусмотренная центральными властями, также предусматривает сокращение количества районов с 35 до 5.

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