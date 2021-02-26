Новые старые ограничения из-за COVID-19: какие запреты действуют в Молдове

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Часть ограничений, которые действовали в Молдове из-за коронавируса, возвращаются.

В тексте постановления комиссии указано, что "согласно статье 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за общественным здоровьем с последующими поправками, учитывая анализ развития эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровне, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается".

"Если в странах европейского региона в последние недели наблюдается снижение количества новых случаев до 50%, то в Молдове, начиная с

третьей недели года, регистрируется их значительное увеличение. Таким образом, за 15 – 21 февраля, по сравнению с предыдущей неделей, количество инфицированных увеличилось на 16,9%, число смертей – на 19,4%. Доля положительных тестов на SARS-CoV-2 выросла с 20% за вторую неделю года до 31% за седьмую неделю. Ежедневно регистрируется в среднем 20 смертей", – подчеркивается в документе.

В постановлении сообщается, что на 25 февраля общее количество случаев COVID-19 достигло 181 886, из которых активные – 13 693. Заболеваемость за последние 14 дней составила 351 эпизод на 100 тысяч населения, а общий показатель – 5 088 случаев на 100 тысяч населения. Смертность за две недели достигла 6,8 летальных исхода на 100 тысяч населения, а общая смертность – 109. Уровень смертности в целом составляет 2,1 летальных исхода на 100 тысяч случаев. При этом на тяжелые формы течения болезни проходится 10,1%, на среднюю степень тяжести – 16,2%, а на легкие и бессимптомные формы – 73,7%.

"Увеличение заболеваемости, скорости заражения, количества территорий, попавших под "красный код", рост числа тяжелых и бессимптомных форм заболевания, смертей и распространение вируса внутри сообщества, все это свидетельствует о тенденциях обострения эпидемического процесса заражения COVID-19 в республике", – сказано в документе.

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В связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановляет:

1. С 5 марта на период действия чрезвычайного положения в здравоохранении необходимо предъявлять при пересечении государственной границы в направлении въезда в Молдову отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного не менее чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть на одном из трех языков – на государственном, английском или русском. Под исключение попадают дети до пяти лет и граждане, указанные в пунктах 6.1, 6.5, 6.6, 6.8 и 6.12 дополнения к Постановлению № 42 от 13 января 2021 года:

водители и обслуживающий персонал грузовых и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала самолетов / судов, а также бригад и персонала по обслуживанию железнодорожных составов;

лица, выезжающие за границу в профессиональных целях, по возвращении в страну представляют подтверждение о делегировании за рубеж от имени юридического лица-резидента республики и договор, заключенный с экономическим агентом из-за рубежа, или приказ о делегировании, изданный государственными учреждениями Молдовы;

трансграничные работники, въезжающие в Молдову из Румынии или Украины, а также граждане из РМ, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

транзитные пассажиры;

лица, у которых есть подтверждающий документ о введении вакцины против COVID-19.

1.1. Граждане Молдовы, у которых не будет при себе отрицательного теста на COVID-19, обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда они прибыли.

2. В дополнение к действующим мерам по профилактике и контролю, утвержденных постановлениями Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья №35 от 27 ноября 2020 года и №45 от 15 февраля 2021-го с последующими изменениями, в период с 1 по 15 марта включительно на всей территории республики устанавливается особый режим деятельности.

3. Руководители государственных и частных структур должны ввести особый режим работы, привлекая к службе только сотрудников, присутствие которых на рабочем месте строго необходимо.

4. Для сотрудников, деятельность которых не требует обязательного присутствия на рабочем месте, должны быть обеспечены условия удаленной работы.

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5. Министерства, Госканцелярия и другие центральные административные органы, подчиняющиеся правительству, а также организационные структуры в пределах их полномочий данных ведомств (подчиненные административные органы, включая децентрализованные и подведомственные государственные службы, а также публичные учреждения, государственные предприятия и коммерческие общества с полностью или преимущественно публичным капиталом, в которых министерство, Государственная канцелярия или другой центральный административный орган выступает в качестве учредителя) должны организовать работу в специальном режиме с 07.30 до 16.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30, с последующим пересмотром в зависимости от эпидемиологической ситуации.

6. Организовать дистанционное обучение в учреждениях начального, среднего, старшего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования, как в государственных, так и частных.

7. С 27 февраля запрещено проводить школьные олимпиады по изучаемым предметам, с физическим присутствием учащихся.

8. Приостановлена театрально-концертная деятельность в присутствии зрителей внутри театров, концертных учреждений и домов культуры.

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9. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья предложила территориальной комиссии Кишинева установить ограниченный режим передвижения общественного транспорта в черте столичного муниципия по субботам и воскресеньям.

10. Продлевается приостановление действия пункта 7 постановления №45 от 15 февраля, которое подразумевало "ограничение числа людей в железнодорожном и автомобильном транспорте в районном и межрайонном сообщении до 50% вместимости, а для автомобильного транспорта в местном и муниципальном сообщении – в пределах 50% вместимости посадки". В документе указано, что в означенный период будет действовать пункт 4.4 дополнения к постановлению №35 от 27 ноября 2020 года. Таким образом, ограничение числа пассажиров в железнодорожном и автомобильном транспорте в районном и межрайонном сообщении пропорционально количеству мест в транспортном средстве, а для автомобильного транспорта местного и муниципального сообщения – в пределах 60% вместимости.

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10.1 Ответственные государственные структуры в пределах своих полномочий будут продолжать следить за соблюдением физическими и юридическими лицами мер профилактики и контроля COVID-19.

10.2 В зависимости от того, как соблюдаются защитные меры, решение может быть пересмотрено.

11. Органы общественного порядка обеспечат надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами мер профилактики и контроля распространения инфекции COVID-19, в частности 14-дневный режим самоизоляции.

12. Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здоровья обеспечат рассмотрение всех утвержденных решений / положений, приведя их в соответствие с постановлениями Чрезвычайной национальной комиссии общественного здоровья.

13. Положения пунктов 3-12 настоящего постановления обязательны для органов центрального и местного публичного управления, для физических и юридических лиц вне зависимости от сферы деятельности и организационно-правовой формы в период 1-15 марта 2021 года включительно, за исключением пункта 7, который вступает в силу 27 февраля 2021 года.

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"Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц", – сказано в постановлении.

Документ вступает в силу с момента издания и публикуется на официальном сайте правительства.

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