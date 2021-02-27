Риски трудового мигранта, или как не стать рабом за границей

После того, как 40 граждан Молдовы стали жертвами трудовой эксплуатации во Франции, корреспондент Sputnik попросил центр La Strada, который специализируется на оказании помощи жертвам торговли людьми, дать некоторые рекомендации для тех, кто работает за границей.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Прежде чем принять предложение о работе за границей, человек должен узнать о том, законна ли деятельность агентства по трудоустройству или компании, в которой он будет работать. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказали в центре La Strada.

"Необходимо проверить легальность агентства по трудоустройству: лицензию на деятельность, действующую для страны, в которую человек собирается уехать, статус компании, договор о сотрудничестве с иностранными партнерами. Нужно подробно проверить компанию-работодателя, в которой гражданин планирует осуществлять деятельность, как на специализированных сайтах, так и в социальных сетях (в специализированных группах)", – отметили в La Strada.

По словам специалистов, для работы за границей необходим трудовой контракт, который должен быть составлен в двух экземплярах на государственном языке или языке, на котором человек будет говорить при трудоустройстве, и который он знает.

Фомина: как девушек и женщин из Молдовы увозят в секс-рабство>>>

В центре La Strada призывают людей не попадаться в ловушку мошенников и не верить обещаниям работодателей, отправленным в телефонных сообщениях или в частных беседах. Самый безопасный способ – заключить трудовой договор.

"Лучше избегать подписания контракта с нечеткими условиями, к примеру: "и другие виды деятельности" или "все виды деятельности по запросу работодателя". Перед подписанием трудового договора в целях безопасности, если это возможно, лучше проконсультироваться с юристом. Никогда не стоит подписывать документ, не зная его содержания", – подчеркнули в La Strada.

Специалисты центра рекомендуют не поддаваться соблазну пустых обещаний и быть бдительными. В структуре обратили внимание на то, что работодатель или компания-посредник обычно не покрывают расходы на получение паспорта, визы или транспортные затраты. Поэтому, людям, ищущим работу, рекомендуется не соглашаться оплачивать определенные дополнительные комиссионные или сборы.

"Туристическая виза не дает право на легальную работу. Трудоустройство на основе такого типа визы незаконна, и человека могут оштрафовать, арестовать или депортировать. В этом случае работодатель может манипулировать вами, заставляя делать все, что он хочет", – уточнили в La Strada.

Эксперт: что делать гражданам Молдовы, оказавшимся в трудовом рабстве>>>

Людям, которые хотят поехать на заработки за границу, рекомендуется выучить язык страны назначения или хотя бы несколько основных фраз, чтобы они могли обратиться за помощью в случае необходимости. При этом граждан призывают никому не отдавать свое удостоверения личности или другие важные документы. Специалисты подчеркивают, что документы могут быть проверены или изъяты правоохранительными органами страны или сотрудниками таможни. Другие лица не имеют права запрашивать или удерживать их.

По словам специалистов La Strada, следуя этим рекомендациям, соискатели рабочих мест за границей обойдут возможные проблемы или неприятные ситуации.

Не менее 40 граждан Молдовы стали жертвами трудовой эксплуатации во Франции. Они попали в "рабство" к гражданину Румынии, который обосновался во Французской Республике и заставлял мигрантов работать на стройках.

Информация появилась в румынской прессе, ее для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Главной инспекции полиции Республики Молдова (ГИП) Диана Фетко. Сообщается, что молдавские мигранты получали поддельные румынские удостоверения личности и водительские права, а их подлинные документы использовались в качестве гарантии.

Каждая пятая жертва живого трафика в Молдове – подросток>>>

Генеральный инспекторат полиции "активно ведет расследование, в настоящее время идет сбор доказательств, допрос обвиняемых как в Молдове, так и во Франции". Более подробная информация будет представлена ​​на пресс-конференции в ближайшие дни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova