Экс-премьер Ион Кику рассказал о своем самочувствии

Бывший глава молдавского правительства, который ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии, поблагодарил врачей за проделанную работу и рассказал подробнее о том, как чувствует себя теперь.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Экс-премьер Молдовы Ион Кику, которого в начале недели поместили в реанимацию из-за связанных с COVID-19 осложнений, сообщил об улучшении своего состояния. В то же время он продолжает проходить лечение в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги.

Бывший глава кабмина сообщил в субботу, что его состояние значительно улучшилось.

"Я чувствую себя намного лучше и преклоняюсь перед врачами за спасение... Возможность самостоятельно дышать - это очень много, поверьте мне", - написал Кику в своем Telegram-канале.

Экс-премьер также поблагодарил врачей и медперсонал за их профессионализм, что позволило в течение недели спасти сотни жизней, в том числе и его.

"К сожалению, больницы в стране сейчас переполнены нами, пациентами с COVID. Хотя места и ресурсы все еще можно найти, количество врачей и медицинского персонала исчерпано", - добавил Кику.

Он также призвал всех граждан страны беречь себя, чтобы снизить нагрузку на врачей.

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