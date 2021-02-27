Экс-премьер Ион Кику рассказал о своем самочувствии

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Экс-премьер Молдовы Ион Кику, которого в начале недели поместили в реанимацию из-за связанных с COVID-19 осложнений, сообщил об улучшении своего состояния. В то же время он продолжает проходить лечение в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги.
Бывший глава кабмина сообщил в субботу, что его состояние значительно улучшилось.
"Я чувствую себя намного лучше и преклоняюсь перед врачами за спасение... Возможность самостоятельно дышать - это очень много, поверьте мне", - написал Кику в своем Telegram-канале.
"К сожалению, больницы в стране сейчас переполнены нами, пациентами с COVID. Хотя места и ресурсы все еще можно найти, количество врачей и медицинского персонала исчерпано", - добавил Кику.
Он также призвал всех граждан страны беречь себя, чтобы снизить нагрузку на врачей.
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