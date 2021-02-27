Дома отключили газ: железнодорожники из Басарабяски грозят протестами

Двум десяткам семей "отрезали" газ. Они не смогли вовремя оплатить счета. Железнодорожники района Басарабяска, не получающие зарплаты уже 4 месяца, доведены до отчаяния ситуацией на ГП "Железная дорога Молдовы".

КОМРАТ, 27 фев - Sputnik, Максим Топал. В Молдове проходят акции протеста, которые устраивают работники железнодорожных станций и ДЕПО. Протестуют люди по всей стране. Несмотря на то что уже не за горами весна, многие в последний раз получали зарплату еще осенью прошлого года.

© Sputnik / Maxim Topal Железнодорожники из Басарабяски грозят протестами

Корреспондент Sputnik пообщался с работниками госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ), чтобы узнать, как им удается выживать, не получая зарплату.

У Александра Белошкурика трое детей. Большую семью нужно кормить ежедневно, а не раз в полгода, говорит мужчина.

© Sputnik / Maxim Topal Александр Белошкурик

"Мне звонят и требуют платить за газ и свет. А чем мне платить, скажите, пожалуйста? Мы постоянно ходим и одалживаем деньги. А дальше что делать? Долги ведь тоже нужно возвращать. Я не знаю, как дальше жить", - говорит рабочий. © Sputnik / Mihai Caraus Окницкие железнодорожники протестуют и готовятся к отчаянным мерам

Доведенные до отчаяния люди просят выдать им "хотя бы одну зарплату, чтобы закрыть долги". Сложнее всех тем жителям района, у которых на ЖДМ работает вся семья. В феврале 25 семьям, несмотря на морозы, за неуплату был отключен газ, рассказывает начальник железнодорожного узла Басарабяска Нина Капсамун.

"Как жить этим людям? Вы понимаете, это страшно. Мы уже на пределе", - говорит Нина Капсамун.

© Sputnik / Maxim Topal Железнодорожники из Басарабяски грозят протестами

Из-за финансовых проблем работники "Железной дороги Молдовы" c 1 января находятся на техническом простое. Администрация госпредприятия распорядилась с 1 марта вывести работников из техпростоя. Но выйдут ли люди на работу, за которую им не платят, еще большой вопрос.

Задолженность по зарплатам в ЖДМ в настоящее время составляет 69 миллионов леев. Из них долги перед работниками в Басарабяске – около 15 миллионов леев.

© Sputnik / Maxim Topal Железнодорожники из Басарабяски грозят протестами

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