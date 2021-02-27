В Молдове снизился уровень преступности: что показывает статистика

Национальное бюро статистики представило статистику о преступлениях в Молдове за прошедший год, зафиксирован значительный спад количества нарушений законодательства.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. На территории Молдовы в 2020 году зарегистрировано 26,3 тысячи преступлений, что на 17% меньше по сравнению с 2019 годом и на 37,2% меньше по сравнению с 2016-м.

Такие данные привели в Национальном бюро статистики (НБС) со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как отметили в НБС, уровень преступности в среднем составил 100 случаев на 10 тысяч жителей по сравнению со 120 в 2019 году и 151 преступлением – в 2016-м.

Согласно статистике, больше всего преступлений (58,6%) в прошлом году зарегистрировано в городах.

Помимо этого, каждое четвертое нарушение закона (или 25,2%) было совершено в общественных местах.

"Больше всего преступлений было совершено против собственности (44,6%), меньше всего – против жизни и здоровья человека (3,4%)", - уточнили в Нацбюро статистики.

При этом 18,4% из общего числа зарегистрированных преступлений составили особо тяжкие, тяжкие и преступления средней степени тяжести.

Из всех нарушений 606 совершены несовершеннолетними или реализованы при их участии, что на 8,7% меньше, чем в 2019 году.

Что касается домашнего насилия, то в 64,4% случаев его жертвами становились женщины. Если учитывать все эпизоды насилия, зафиксированные в 2020-м, то от таких противоправных действий страдали как женщины, так и мужчины в основном в возрасте от 35 до 64 лет.

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