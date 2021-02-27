Последствия взрыва на Ботанике: примэрия ставит новые окна в многоэтажке

Оконные стекла выбило в результате взрыва на общей кухне на втором этаже здания кишиневской многоэтажки. Местная администрация взяла на себя реконструкцию поврежденной части дома.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Претура столичного сектора Ботаника взяла на себя установку новых окон в подъезде многоэтажного дома на улице Индепенденцей, 12/1. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Оконные стекла выбило в результате взрыва, произошедшего в здании 22 февраля.

"Подрядчик заключил договор на установку окон на втором и пятом этажах, а также на общей кухне здания. Муниципалитет также взял на себя проведение ремонтных работ в помещениях, пострадавших от взрыва", - добавил Чебан.

Столичный градоначальник добавил, что сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства проводят расчет необходимых средств. Затем будет заключен договор на возведение перегородок между общей кухней и жилыми помещениями, а также выполнение отделочных работ.

Взрыв на Ботанике

Взрыв произошел вечером 22 февраля в жилом доме в одном из спальных районов Кишинева. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, ЧП случилось на втором этаже шестиэтажки.

На место происшествия прибыли четыре экипажа спасателей. В результате взрыва на общей кухне оказались повреждены окна и двери в квартирах с первого по пятый этаж. Несущие стены не пострадали. Спасатели проверили все квартиры, чтобы удостовериться, не оказалось ли под завалами пострадавших. К счастью, жертв не обнаружено, однако двое детей в возрасте одного и 10 лет, а также женщина получили травмы в результате случившегося.

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