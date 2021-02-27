На борту прибывшего самолета – 21 600 доз вакцины AstraZeneca. Ее в качестве помощи Молдове передала Румыния.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. В Молдову в субботу доставили первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Самолет приземлился в Кишиневском международном аэропорту, на его борту 21 600 доз вакцины.

Эту партию предоставила Молдове Румыния.

В церемонии передачи вакцины принимают участие президент Майя Санду, посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ и глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

© Photo : Telegram / Președintele Maia Sandu В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19

"Очень рада, что мы сегодня получили первые дозы вакцины. Это помощь, обещанная президентом Румынии Клаусом Йоханнисом еще в декабре. Благодарю всех причастных, особенно за диалог с производителями, чтобы сделать возможным эту помощь. Мы очень признательны Бухаресту. Транспортировку обеспечили при поддержке механизма гражданской защиты ЕС", - заявила Санду.

Она добавила, что молдавские власти ждут следующие партии вакцины, но первая уже очень важна для страны. Как уточнила Санду, эти дозы предназначены для медперсонала, работающего на передовой борьбы с коронавирусом.

Президент выразила надежду, что вакцины спасут жизни многим людям, а также помогут снизить количество новых случаев заражений.

"Это первые 21 600 доз из тех 200 тысяч, обещанных румынским президентом 29 декабря во время визита в Кишинев. Очень рад, что вакцина прибыла в Молдову именно из Румынии", - отметил румынский посол Даниел Ионицэ.

Вакцина Молдове

Ранее в Минздраве сообщали, что получили уведомление от платформы COVAX о том, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca (производитель – Южная Корея).

Первоначально ожидалось, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявила, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит лишь 156 тысяч.

Также 26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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