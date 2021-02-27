В Молдове создана структура при премьере для мониторинга ситуации с COVID-19

В органе исполнительной власти озабочены эпидемиологической ситуацией в стране. Чтобы повысить эффективность и скорость принятия решений, в кабмине создали структуру для сбора экспертных мнений по эпидобстановке.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. В правительстве Молдовы создан Консультативный совет по общественному здоровью при премьер-министре. Такое решение принято в связи с критической эпидемиологической ситуацией в республике в последние дни.

Как отметили в пресс-службе кабмина, первое заседание совета провел и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

"Платформа создана для предоставления экспертных знаний, советов и рекомендаций для эффективного управления эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса, включая другие риски, влияющие на здоровье населения", - говорится в сообщении кабмина.

Как уточнили в ведомстве, в состав совета вошли руководители основных медицинских учреждений страны, медицинские специалисты, генеральный секретарь правительства Лилиана Якони, советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко, представители международных организаций и ассоциаций в области медицины.

В ходе заседания Чокой выразил обеспокоенность серьезным ростом числа заражений коронавирусом и убежденность в том, что создание Консультативного совета поможет быстрее принимать наиболее эффективные решения.

И. о. главы Минздрава Татьяна Затык, в свою очередь, сообщила, что в последние две недели наблюдается увеличение количества смертей пациентов с COVID, а также растет число районов, где объявлен красный код COVID-опасности.

Поэтому было принято решение ввести более жесткие ограничения по всей стране, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему.

Новые ограничения

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне:

общеобразовательные учреждения, внешкольные заведения, профтехучилища и вузы, как государственные, так и частные, перейдут на онлайн-обучение. Школьные олимпиады больше не смогут проводиться с физическим присутствием учащихся;

запрещается деятельность театрально-концертных учреждений и домов культуры в присутствии зрителей;

общественный транспорт в Кишиневе по субботам и воскресеньям не будет следовать. Территориальная комиссия общественного здоровья столицы установит режим ограниченного движения общественного транспорта в пределах муниципия; © Sputnik / Mihai Caraus Жесткие запреты в Молдове из-за COVID-19: что решили власти

государственные и частные учреждения обеспечат особый режим работы, привлекая строго необходимый персонал. Для остальных будет организована дистанционная работа;

с 5 марта лица, пересекающие границу Молдовы, при въезде в республику обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Исключение сделано для: детей до пяти лет, водителей автотранспортных средств, перевозящих грузы, а также транспортных средств для пассажирских перевозок, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей, а также обслуживающего персонала поездов, членов делегаций, приграничных работников, транзитных пассажиров, для обладателей сертификата о вакцинации. Те, кто не предъявит результаты ПЦР-теста, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда они прибыли.

Решение о том, будет ли приостановлено движение общественного транспорта в столичном муниципии, принимает территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева.

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