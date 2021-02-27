Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в выходные

Нацкомиссия общественного здоровья приняла решение ограничить с 1 по 15 марта движение общественного транспорта по стране, но в Кишиневе решили не вводить этот запрет.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Общественный транспорт в Кишиневе продолжит работать в выходные дни, но согласно специальному графику. Такое решение приняли в субботу на заседании территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева.

"Общественный транспорт Кишинева будет работать в полную силу в будние дни с соблюдением всех эпидемиологических мер (ношение масок пассажирами, кондуктором и водителем, дезинфекция всех поверхностей перед началом работы). В субботу и воскресенье транспорт будет работать согласно графику, установленному на выходные дни, но со строгим контролем соблюдения всех мер", - говорится в решении комиссии.

Новые ограничения

Также, согласно решению комиссии, можно проводить различные мероприятия, но не более чем на 20 участников. Разрешена коммерческая деятельность в закрытых помещениях, но с соблюдением правила социальной дистанции – один клиент на четыре квадратных метра.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне:

общеобразовательные учреждения, внешкольные заведения, профтехучилища и вузы, как государственные, так и частные, перейдут на онлайн-обучение. Школьные олимпиады больше не смогут проводиться с физическим присутствием учащихся;

запрещается деятельность театрально-концертных учреждений и домов культуры в присутствии зрителей;

государственные и частные учреждения обеспечат особый режим работы, привлекая строго необходимый персонал. Для остальных будет организована дистанционная работа; © Photo : Telegram / Președintele Maia Sandu В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19

с 5 марта лица, пересекающие границу Молдовы, при въезде в республику обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Исключение сделано для: детей до пяти лет, водителей автотранспортных средств, перевозящих грузы, а также транспортных средств для пассажирских перевозок, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей, а также обслуживающего персонала поездов, членов делегаций, приграничных работников, транзитных пассажиров, для обладателей сертификата о вакцинации. Те, кто не предъявит результаты ПЦР-теста, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда они прибыли.

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