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Люди и общественный транспорт

Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в выходные

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (228)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210227/33800180/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-kishineve-v-vykhodnye.html

Нацкомиссия общественного здоровья приняла решение ограничить с 1 по 15 марта движение общественного транспорта по стране, но в Кишиневе решили не вводить этот запрет.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Общественный транспорт в Кишиневе продолжит работать в выходные дни, но согласно специальному графику. Такое решение приняли в субботу на заседании территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева.

"Общественный транспорт Кишинева будет работать в полную силу в будние дни с соблюдением всех эпидемиологических мер (ношение масок пассажирами, кондуктором и водителем, дезинфекция всех поверхностей перед началом работы). В субботу и воскресенье транспорт будет работать согласно графику, установленному на выходные дни, но со строгим контролем соблюдения всех мер", - говорится в решении комиссии.

Здание правительства Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Также, согласно решению комиссии, можно проводить различные мероприятия, но не более чем на 20 участников. Разрешена коммерческая деятельность в закрытых помещениях, но с соблюдением правила социальной дистанции – один клиент на четыре квадратных метра.

Новые ограничения 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне:

  • общеобразовательные учреждения, внешкольные заведения, профтехучилища и вузы, как государственные, так и частные, перейдут на онлайн-обучение. Школьные олимпиады больше не смогут проводиться с физическим присутствием учащихся;
  • запрещается деятельность театрально-концертных учреждений и домов культуры в присутствии зрителей;
  • государственные и частные учреждения обеспечат особый режим работы, привлекая строго необходимый персонал. Для остальных будет организована дистанционная работа;
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  • с 5 марта лица, пересекающие границу Молдовы, при въезде в республику обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), проведенного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Исключение сделано для: детей до пяти лет, водителей автотранспортных средств, перевозящих грузы, а также транспортных средств для пассажирских перевозок, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей, а также обслуживающего персонала поездов, членов делегаций, приграничных работников, транзитных пассажиров, для обладателей сертификата о вакцинации. Те, кто не предъявит результаты ПЦР-теста, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда они прибыли.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (228)

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