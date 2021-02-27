Санду: готова вакцинироваться от COVID, но сначала вакцина нужна врачам

Майя Санду заявила, что готова быть примером для тех, кто сомневается в качестве вакцины, но считает, что сначала вакцинацию должны пройти медицинские работники.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выразила готовность вакцинироваться от коронавируса, но считает, что сначала вакцину следует предоставить медперсоналу, которые занимается лечением пациентов с COVID-19. Об этом она заявила журналистам в субботу, после того как самолет с первой партией вакцины от коронавируса приземлился в Международном аэропорту Кишинева.

"Я готова вакцинироваться в любое время, но думаю, что вакцина в первую очередь должна быть предоставлена тем, кто занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией... Но я готова быть примером для тех, кто сомневается в качестве вакцины", – сказала Санду.

Вакцина Молдове

В Молдову в субботу доставили первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Самолет приземлился в Кишиневском международном аэропорту, на его борту - 21 600 доз вакцины. Ее Молдове предоставила Румыния.

Ранее в Минздраве сообщали, что получили уведомление от платформы COVAX о том, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca (производитель – Южная Корея).

Первоначально ожидалось, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявила, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит лишь 156 тысяч.

Также 26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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