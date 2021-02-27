И. о. главы Минздрава Молдовы назвала сроки начала вакцинации от COVID-19

И.о. главы Минздрава рассказала, когда власти примут решение по распределению поступившей в республику первой партии вакцины от коронавируса и началу процесса вакцинации.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Процесс вакцинации в Молдове начнется в понедельник, в этот день ответственные ведомства примут решение о распределении вакцины. Такое заявление сделала и. о. главы Минздрава Татьяна Затык в субботу во время церемонии передачи первой партии вакцины Молдове.

Партию в количестве 21 600 доз вакцины AstraZeneca доставили на самолете в Кишиневский международный аэропорт.

"Каждая доза будет использована с соблюдением всех рекомендаций. Сначала ее получат медики. Кто станет первым, решат в понедельник на заседании координационного комитета", – заявила Затык.

По ее словам, в республике уже подготовлено 117 центров вакцинации. Чиновница подтвердила, что первой партии вакцины должно хватить на всех медиков, работающих в отделениях больниц, где лечат пациентов с COVID-19.

"Вакцину из этой партии распределят и среди медиков с левого берега Днестра, потому что 10% от любой гуманитарной помощи Молдове отправляют в Приднестровье", - уточнила и. о. главы Минздрава.

Как объяснила Затык, препарат будут хранить на складе Национального агентства общественного здоровья, где созданы необходимые условия (достаточно температуры в +2 +8 градусов по Цельсию).

© Photo : Telegram / Președintele Maia Sandu В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19

Затык добавила, что в начале марта в Молдову поступят еще 14 400 доз вакцины от того же производителя, но уже через платформу COVAX.

Вакцина Молдове

Ранее в Минздраве сообщали, что получили уведомление от платформы COVAX о том, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca (производитель – Южная Корея).

Первоначально ожидалось, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявила, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит лишь 156 тысяч.

Также 26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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